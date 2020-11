"El 'value' y el 'growth' acaban siendo lo mismo: compras para que valga más"

Las gestoras independientes se abren camino, poco a poco, en nuestro país. Valentum, creada por los gestores del fondo que lleva el mismo nombre, es una de ellas y lo ha hecho gracias a dos pilares fundamentales a la hora de invertir: el 'value', que tantos quebraderos de cabeza da a muchas firmas de nuestro país, y el 'momentum', lo que hace que busquen compañías sólidas a precios interesantes y con catalizadores que hagan aflorar el valor.

La marcha de su fondo de inversión, pese a ser 'value', es positiva y desde su nacimiento logra una rentabilidad anualizada cercana al 10%. Además, hace poco lanzaron Valentum Magno, que invierte en compañías de mayor tamaño que el otro producto de la gestora. Para abordar estos temas, la situación de los mercados y su filosofía de inversión La Información ha entrevistado a Jesús Domínguez, consejero delegado solidario de Valentum Asset Management y gestor junto a Luis de Blas.

P. El fondo Valentum ha obtenido una rentabilidad media anualizada cercana al 10% desde su nacimiento. ¿Cuáles han sido las claves del éxito?

R. Nosotros invertimos estudiando mucho las compañías y procuramos buscar empresas que estén baratas con nuestras métricas, que se basan básicamente en generación de flujo de caja. Además, buscamos que sean compañías buenas, de calidad y, sobre todo, que tengan un catalizador. Esta es una diferencia nuestra respecto al resto ya que no nos gusta 'meternos en charcos'. Compañías que están muy baratas pueden ser 'trampas de valor' y esa es una de las claves. El catalizador generará más resultado y hará que, al final, los inversores vean que esta compañía vale más porque va a ganar más dinero y entonces es cuando aflora el valor y se ve reflejado en el precio. Esto es quizás lo más difícil, hay que estar muy encima, buscando y conociendo bien bastantes empresas.

Desde 2014 hasta ahora han pasado muchas compañías por el fondo y algunas siguen estando. Por ejemplo, EDP Renovables nos ha ido muy bien, Laboratorios Rovi, Dominion lleva bastante tiempo... La clave es que todas las compañías que tengamos vayan funcionando bien y luego, otra razón por la que el fondo lo ha hecho bien es que no nos hemos 'encabezonado' con ninguna inversión del tipo esto va mal pero, de verdad, vale más y el mercado no lo ve. Las inversiones van mal cuando los resultados no son los que nosotros esperamos. Si esa idea cambia y empieza a ir mal, nosotros ahí no decimos va peor, vamos a esperar... Si va mal, ha cambiado nuestra tesis de inversión y ya no nos interesa, nos vamos de ahí.

Invertimos en el fondo Valentum en alrededor de 30 compañías y si una no funciona, buscamos otra empresa. Para ganar dinero la clave número uno es no perderlo y hay que ser agresivo y tener determinación, nos hemos equivocado y lo asumimos.

La exposición neta a renta variable a cierre de octubre ha sido de un 88%. ¿Cómo habéis gestionado la liquidez desde que impactara la Covid-19 en los mercados?

Justo antes de que empezara la pandemia teníamos mucha liquidez ya que, a finales de febrero, estábamos como en un 80%. Con las caídas aumentamos exposición. Lo que solemos hacer no es gestionar esa liquidez sino que cuando las inversiones llegan a precio vendemos algunas y compramos otras y el nivel de caja son esas decisiones. Cuando vemos cosas 'baratas' compramos y es lo que empezamos a hacer cuando hubo lío en el mercado. A medida que ha ido subiendo la bolsa si que hemos soltado vendido algo.

Han decidido irrumpir en Inditex durante el tercer trimestre. ¿No les preocupa que tarde varios años en recuperar los niveles previos a la Covid, según los bancos de inversión?

La verdad es que no me preocupa. Inditex es una compañía que nos ha gustado siempre. La tuvimos en 2014-2015, fue para arriba y la vendimos. Siguió haciendo unos crecimientos muy fuertes que no nos esperábamos y, para nosotros, esto es una oportunidad de invertir en una compañía muy buena. Hemos sido muy miedosos y escépticos con el mundo retail y ahora puedes tener mucho más claras las cosas. El mundo online se ha asentado, empieza a madurar, funciona, cada vez la gente compra más y se ve cómo los que solo tenían tiendas físicas lo pasan mal o han desaparecido.

Inditex es un híbrido que probablemente sea la solución: ser muy bueno en el online y tener tiendas donde puedes ir a devolver productos, comprar algo... el mismo cliente te compra por los dos canales. Los de Inditex son muy 'listos' ya que están cerrando tiendas, que son rentables, pero se adelantan al escenario ya que tienen el mismo número de metros cuadrados y en vez de tener tres tiendas pequeñas pues tienen una grande, más chula y atractiva, ya que habrá gente que se vaya al online y a las pequeñas no irán, así que centralizan todo ahí.

No jugamos con eso de que se vaya a recuperar al año que viene a no ser que sea una cuestión interna de la compañía con un plan de crecimiento y cosas internas que vayan a hacer, confíes en que las vayan a hacer. La recuperación de Inditex no depende de ellos, dependerá de la macroeconomía y de cómo recuperemos la economía entre todos. No me preocupa, no sé cuando va a ser, pero Inditex será uno de los ganadores y se verá reflejado en su cotización antes de que presente las cifras. Al final cuando la gente vea que recuperas, que sigues ahí, que tienes caja, que generas mucho flujo de caja y que te estás haciendo grande en el online, que será la parte que más crezca, pues probablemente se vea reflejado antes en la acción. No es algo que nos preocupe mucho.

La exposición a la bolsa española, con la venta de MásMóvil tras aceptar la OPA, ha caído del 15% al 11%. ¿A qué se debe el poco peso de España?

Nuestro mercado es muy complicado, muy pequeño y España es un país que tiene algunas empresas muy grandes y que han crecido mucho, pero son pocas, y hay otras que no cotizan. Tienes las más grandes que son negocios muy maduros y que a nosotros no nos encajan como bancos, Telefónica... y negocios como las 'utilities' que en nuestra cartera no encajan demasiado. Del resto sabemos las que son buenas, porque llevamos mucho tiempo en el mercado español, y en esas 'pescamos'. Aun así, muchas no son invertibles bajo nuestra filosofía de inversión por su modelo de negocio, sector, endeudamiento... Es una pena porque estás cerca y te puedes comunicar mucho mejor. De todos modos, no vemos nuestra inversión como España, Francia, Estados Unidos... Nosotros invertimos donde encontramos una compañía buena y si está cerca, mejor.

Recientemente, habéis registrado el fondo Valentum Magno, que invertirá en compañías más grandes. ¿Dónde están las mejores oportunidades en cuestión de tamaño?

En cuestión de oportunidades, encuentras más en empresas pequeñas porque el inversor medio las conoce menos. Por ejemplo, con esta revolución tecnológica que estamos teniendo, aparecen ideas, servicios o productos nuevos que son compañías pequeñas como un Zalando que se ha convertido ahora en un gigante y cuando las encuentras en esas fases iniciales es cuando puedes ganar mucho dinero. No obstante, el problema que tienen es que no son compañías tan líquidas y hay inversores a lo que eso no les gusta. Además, hay veces que son más difíciles de analizar porque hay bastante menos información.

Lo ideal en una cartera es ir haciendo un 'mix', que es lo que tiene Valentum. No obstante, creamos Valentum Magno para inversores que quieren algo más líquido ya que compañías grandes, con nuestra filosofía... Buscamos múltiplos bastantes bajos y en las grandes, sobre todo las buenas, es mucho más difícil y en nuestro otro fondo no tenían hueco. Encontramos algunas como Facebook o Google, que para nosotros son especiales dentro de las grandes.

Creamos el Valentum Magno para invertir solo en compañías grandes, de calidad, con múltiples algo más caros aunque no nos importa porque seguirán creciendo y generando resultados. Además, en Valentum hacemos una estrategia de invertir vendiendo opciones 'put' que no lo puedes hacer si el valor no es líquido y lo haremos con casi toda la cartera. Es una estrategia que te reduce la volatilidad y te da más rentabilidad.

Sois un fondo 'value investing' que tiene en cuenta el factor 'momentum'. ¿Cómo veis la radiografía de los fondos 'value' patrios que se sitúan en el vagón de cola en términos de rentabilidad?

Para nosotros eso de ser 'value' o no es algo que realmente no existe. Nosotros entendemos 'value' como comprar buenas compañías, que tengan buenos resultados... Nos damos cuenta que este marketing se ha convertido en invertir en sectores cíclicos y poco más. Nosotros, al contrario, no nos gusta invertir en ciclo y meternos en charcos ya que todos los que se llaman a si mismo 'value' es que tienes que tener una cartera 'tela marinera'.

Hemos sido analistas, analizamos compañías y cuando lees libros ves que se compran negocios que han ido bien como el caso de Warren Buffett con el Washington Post cuando iba bien, Coca-Cola que crecía un montón, IBM que en su día era el Google que tenemos ahora... y se supone que ha sido el padre del 'value' y no ha sido un inversor mega-cíclico. Nosotros lo entendemos así, hay que comprar compañías buenas, baratas y ya está. Lo de la paciencia nos parece que al final tienes que tener la paciencia para comprar una cosa y verla crecer y mejorar, no una paciencia de algo que está abajo y si tardas tres años en que su industria vuelva, pues esperar.

La paciencia no es esa, es comprar algo como Coca-Cola y aguantarte 20 años y verla crecer, y crecer, y crecer, y tú estés ahí. Eso es lo que nos gusta pero es lo más difícil de conseguir ya que el mercado a veces se calienta y sueltas algo. Nosotros lo entendemos así y lo de 'growth', si tus compañías no tienen crecimiento no vas a aflorar valor casi nunca en la vida. El 'value' y el 'growth' se necesitan y acaban siendo lo mismo ya que compro una acción hoy pensando en que valdrá más en dos años porque ganará más dinero y ha crecido. Es la cuadratura del círculo.