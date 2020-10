Las gestoras de fondos de inversión bancarias no paran de lanzar nuevos productos para atraer más patrimonio mientras que las independientes continúan incrementando su oferta de fondos. A finales del mes de septiembre, True Value sorprendió al mercado con el lanzamiento de True Capital, su tercer fondo que cuenta con una comisión de solo el 0,33% y que ha dejado en evidencia a otros productos con unos costes mucho más alto.

La firma, que se ha emancipado de Renta 4 y ha constituido su propia gestora, es una de las más seguidas en el mundo 'value' y su fondo True Value, el más antiguo, cuenta con más de 6.000 partícipes y por encima de los 85 millones de patrimonio. Por ello, La Información ha entrevistado a José Luis Benito, CEO y gestor de True Value, para conocer su filosofía de inversión, los nuevos productos, la situación del 'value' en nuestro país...

P. ¿Qué tal marcha la emancipación de Renta 4? ¿Están cumpliendo con los objetivos que tenían con la creación de la gestora True Value?

R. La relación con Renta 4 sigue siendo la misma, nunca hemos estado integrados ni ahora tampoco nos hemos emancipado. Empezamos asesorando True Value y ahora al obtener la licencia como gestora hemos adoptado un modelo de gestión delegada. Cambian los matices jurídicos, tenemos más libertad de acción (antes solo asesorábamos) pero las líneas generales son similares y esperamos que continúen así durante mucho tiempo. Estamos muy contentos con la seriedad y profesionalidad de una entidad como Renta 4, independientemente de que podamos colaborar con otras entidades como es el caso en estos momentos con Gesalcalá.

Gozan de dos fondos, con un tercero lanzado hace escasos días, que invierte en small caps uno y el otro en compañías algo más grandes. ¿Dónde creen que están las mejores oportunidades?

En el momento actual creemos que hay una oportunidad histórica en el segmento de pequeñas compañías, que es un poco nuestra seña de identidad. Hay valoraciones realmente atractivas y confiamos que no muy tarde muchas oportunidades van a ir materializándose. No obstante, creemos que el entorno es favorable para la Renta Variable en general, hay buenas compañías más grandes donde un inversor puede “dormir tranquilo”, obteniendo probablemente un retorno a largo plazo algo menor que las pequeñas compañías pero con menor volatilidad

En el fondo True Value solo tienen una compañía española, Global Dominion, mientras que en el True Value Small Caps no hay ninguna. ¿Cómo ven el mercado español?

Por cercanía es lógico que se miren compañías locales, ya que el hecho de la familiaridad con los modelos de negocio invita a estudiarlas con la esperanza de comprenderlas mejor. No obstante, hay que reconocer que España supone un porcentaje muy pequeño en el mercado mundial por capitalización y no nos gustaría caer en sesgos por proximidad. Hay empresas atractivas que vamos mirando periódicamente, Inditex, Grifols, Aena, algunas Socimi, etc. Nos gustaría empezar a “pescar” en el renombrado BME Growth donde hay más de 100 empresas, pero hasta ahora la mayoría que hemos analizado descuentan modelos de mucho crecimiento donde no nos sentimos tan seguros, pero seguro que hay oportunidades interesantes

Se trata de dos fondos globales. ¿En qué región están viendo las mayores oportunidades de inversión?

No somos especialistas en detectar oportunidades geográficas que suelen responder a variables macro y geopolíticas, sino que si tratamos de generalizar ascendiendo más de lo que son compañías en concreto, tendríamos que hablar de sectores. Ya he comentado antes sobre las Small Caps, donde hay buenas oportunidades en EEUU y también en Europa, nosotros miramos mucho en Francia y Reino Unido. Por sectores, hay cíclicos y algunos que si no lo eran tanto han sido castigados por la pandemia que en el momento que se vaya atisbando una normalidad se recuperarán con fuerza. En nuestros fondos tenemos el caso del sector del leasing aéreo como destacable.

¿Qué mensaje están transmitiendo hoy en día a sus partícipes?

En los primeros momentos de la pandemia lo lógico era transmitir tranquilidad y paciencia, pero curiosamente en esta crisis hemos visto cómo ha ido aumentando la formación financiera de muchos inversores, hay una gran diferencia entre el inversor de 2008 y el actual, por lo menos en los círculos en los que nos movemos. Hay mucha más tranquilidad en el inversor, que a pesar de los duros momentos es consciente de que todo irá pasando, y que los mercados se componen de estas situaciones. Ahora (y siempre) estamos transmitiendo un mensaje de agradecimiento a los inversores por la confianza que nos depositan. True Value Small nació en los momentos más duros y tuvo una acogida excelente y estamos muy contentos con el desempeño, hasta ahora una rentabilidad en torno del 25% y creemos que es solo el inicio.

Han lanzado un tercer fondo, el True Value Capital, con una comisión del 0,33%. ¿Pasa el futuro de la industria por comisiones tan bajas?

Todos los mercados donde haya más competencia y mayor grado de información tienden a ofrecer precios más bajos. Siempre habrá nichos “boutique” donde los precios puedan ser más altos a cambio de un servicio más personalizado, en nuestro sector quizá un Hedge Fund muy limitado podría funcionar con comisiones altas, o algunos fondos alternativos con oferta escasa de temática de inversión. Nosotros dimos un primer paso hacia unas comisiones más bajas con True Value Small, donde las comisiones son cerca del 50% más bajas que otros productos similares y ahora hemos querido ser más transgresores con True Capital lanzando posiblemente el fondo más barato de similares características en el mercado español. En True Value “clásico” las comisiones son más altas... nació con una serie de acuerdos comerciales y distribuidores que es difícil retocar a posteriori, pero iremos viendo cómo se desarrolla el futuro: aceptación de los nuevos fondos por los partícipes, volumen que vayamos alcanzan... Tenemos claro que queremos crecer y esto se consigue sólo ofreciendo a los partícipes lo que nos demandan

Registraron el True Value Small Caps en marzo de este año y el True Value Capital hace escasos días. ¿Es sencillo el proceso con CNMV para lanzar estos productos? ¿se plantean algún nuevo fondo a corto o medio plazo?

True Value Small se ha lanzado conjuntamente con Renta 4 y True Capital con Gesalcalá. Ambas gestoras tienen unos equipos muy ágiles y se han encargado de todas las gestiones necesarias, incluido todo el proceso de presentación ante CNMV que también ha sido muy ágil. Nosotros hemos tenido más demora en el proceso de constituirnos como sociedad gestora, que es un proceso más costoso y elaborado que el lanzamiento de un fondo

Ahora tenemos que asentar los nuevos fondos, y con los tres cubrimos un espectro muy amplio de la Renta Variable. No tenemos previstos nuevos fondos aunque quizá si incorporemos algún mandato de gestión de algún vehículo tipo Sicav ya que así nos lo han solicitado desde varios lugares y estamos analizándolo.

Este fondo, con las comisiones tan bajas ¿es consecuencia del auge de la gestión pasiva y de los robo advisors?

Muchas fuerzas influyen en la foto de un sector, pero la causa original es que existe un inversor más formado y exigente. Cada vez es más difícil aportarle valor en estas circunstancias, lo que por lo menos puedes hacer es alinearte aún más, por eso ha nacido True Capital.

En estos momentos en los que la marcha de la filosofía 'value' se sitúa en el vagón de cola frente a la 'growth'. ¿Cómo ven este escenario?

Nosotros hemos nacido bajo la etiqueta “value” y de hecho nuestro apellido es ese, pero ¿cuál es la línea que diferencia ambos conceptos? El crecimiento es una pata de la valoración de una compañía. Aún así, entendemos el sentido de la pregunta, en un entorno de tipos tan bajos, las compañías de gran crecimiento pueden defender unos múltiplos muy elevados y este hecho puede mantenerse durante periodos más largos. No obstante, pensamos que los crecimientos no serán tan exponenciales como muestran muchos modelos de negocio y que veremos resurgir no muy tarde lo que tradicionalmente se conoce por “value”. Si los inversores minoritarios tardan en reconocer ese valor irán viniendo jugadores más grandes para adquirir negocios infravalorados pagando unas primas de precio.

El escenario de Covid-19 con un mayor peso de la tecnología en los procesos. ¿Beneficia o perjudica a las gestoras independientes frente a las bancarias?

Es una pregunta difícil de responder. Hay entidades bancarias que son líderes en transformación digital y para una pequeña gestora dicha transformación supone un esfuerzo económico muy alto. Por otro lado están surgiendo nuevas “fintech” independientes que ofrecen una experiencia de cliente muy buena y a unos precios muy atractivos. Estamos asistiendo al inicio de una nueva etapa de concentración bancaria y veremos qué modelo de negocio adoptan para sus gestoras de inversión. Por un lado una menor oferta les permitiría teóricamente ofrecer unos precios más elevados, pero por otro lado, los demás jugadores estamos (y nos incluimos) construyendo un escenario diferente, y curiosamente no lo estamos haciendo como una forma de competencia, sino que es fruto de una colaboración con entidades bancarias como Banco Alcalá. Quizás ahí esté la clave, aunando tecnología y colaboración con entidades más ágiles se pueden ofrecer mejores productos y a mejor precio.

A nosotros nos gustaría seguir profundizando en este proceso de “uberización” con una mayor facilidad de acceso y ofreciendo comisiones aún más bajas, pero ese proceso no acaba en las relaciones gestora-cliente, es necesaria su extensión hacia atrás desde la gestora, debe llegar a los proveedores de software, asesores jurídicos, regulaciones, tasas, etc. El mercado de todos los servicios accesorios a la gestión dista mucho de ser un mercado competitivo y los costes para una entidad regulada que pretenda prestar servicios de gestión son muy elevados. Queda aún mucho por hacer, pero todo llegará y todo el mundo deberá adaptarse, ya no vale lo de “es que siempre se han hecho así las cosas”. Independientemente de a que entidades beneficie lo que es indudable de que el gran beneficiado será el inversor.