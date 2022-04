Garanti se desata más allá de la opa de BBVA: los inversores piden más dinero

Se ha activado la cuenta atrás para la liquidación de la oferta de compra que BBVA lanzó en noviembre sobre el 50,15% del capital de su filial Garanti. Y en esta recta final, los inversores del banco turco están intentando apretar al grupo español para que sea más generoso. La opa a 12,2 liras por acción se ha quedado desfasada respecto a la cotización en bolsa del Garanti, que cerró este jueves en los 14,5 liras. Es un 19% superior al precio de la propuesta de BBVA al resto de accionistas y resta algo de visibilidad a la transacción. Pese a ello pocos dudan de que el equipo que preside Carlos Torres la sacará adelante porque dijo que se conformaría con cualquier nivel de aceptación.

¿Qué se esconde detrás de este tirón alza? Lo cierto es que la presencia de inversores internacionales ha permanecido estable desde que se planteó la operación en noviembre. Por detrás de BBVA se encuentran firmas como Helikon (4,85%), Invesco Adviser (2,2%), Vanguard (1,5%), Capital Group (1,2%), Fidelity (1,1%), APG AM (1%), Robeco (1%), Norges Bank (0,7%) y Blackrock (0,7%), entre otras. Son los destinatarios perfectos de la oferta y controlan alrededor del 15% de Garanti, como publicó 'La Información'.

Ninguna de esas firmas se ha pronunciado sobre la opa o sobre las intenciones que tienen a la hora de vender o no sus acciones, pero sí lo ha hecho un desconocido ‘hedge fund’ con sede en Nueva York que manifestó su disconformidad y reclamó, al menos, una mejora del 40%, hasta las 17,45 liras por acción. Se llama RPD Fund Management y está liderado por Ahmet Hamdi Okumus, gestor de ‘hedge funds’ de origen turco pero con más de dos décadas gestionando dinero en Wall Street. No obstante, el citado fondo RPD aparece constituido en noviembre de 2021, momento en el que se lanzó la opa sobre Garanti. No fue posible obtener comentarios de la firma.

Garanti ahora es más rentable

Okumus asegura que controla el 0,8% del capital de Garanti y, en declaraciones al diario 'Hurriyet', aseguró que no venderá sus títulos al precio que paga BBVA. El gestor turco envió una carta al presidente de BBVA, Carlos Torres, y al consejero delegado, Onur Genç, en las que les insta a mejorar la opa hasta los 17,45 liras por un motivo principal: hacer banca en Turquía es ahora más rentable por la nueva política de tipos de interés y la inflación galopante en el país (por encima del 60%). Según sus datos, Aknbank, uno de los competidores de Garanti, ha disparado sus márgenes y retorno sobre el capital (ROE) al 30% por lo que considera que la guía de resultados mostrada por la filial de BBVA fue demasiado "conservadora".

Las cartas, sin embargo, se levantarán al final de la partida. BBVA presenta sus cuentas del primer trimestre el 29 de abril, fecha en la que está prevista oficialmente la finalización del proceso de opa que comenzó el 4 de abril. Garanti presentará resultados un día antes. Todo sucederá la semana que viene, entre el jueves y viernes. Lo que parece más que probable es que para el banco español supondrá un desembolso menor de lo previsto en noviembre cuando se embarcó en la nueva aventura turca.

La entidad diseñó la operación en liras, cuyo valor frente al euro se ha depreciado de forma relevante desde entonces. A razón de 12,2 liras por acción, el desembolso máximo por el 50,15% del capital de Garanti supone 25.700 millones de liras, el equivalente a 2.250 millones de euros al cambio del 12 de noviembre cuando se formuló la opa. Hoy apenas llega a los 1.600 millones de euros, es decir, se ahorra unos 650 millones.

Todo esto en el hipotético caso de alcanzar el máximo posible de aceptación, pero eso es difícil que suceda. Cada 1% de Garanti representa un desembolso de 16 millones de euros para BBVA y el banco se va a conformar con cualquier porcentaje. Su objetivo es superar el 50% del capital para poder moverse libremente en el capital y comprar acciones en mercado sin tener que recurrir a procesos como el de una oferta pública de compra.

Después de una inversión total de 6.914 millones de euros desde 2010, BBVA se ha anotado deterioros contables en sus cuentas por importe de 3.224 millones de euros por la pérdida de valor de su inversión en Turquía. El golpe ascendió a 877 millones de euros en 2021, el cuarto año consecutivo que realiza un ajuste por Garanti. En 2020, el banco revela que el impacto negativo en el resultado individual fue de 288 millones de euros. Antes de la pandemia se anotó también 543 millones (2019) y 1.517 millones (2018).