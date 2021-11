Garanti se aleja del precio de la oferta de BBVA por la peor crisis turca desde 2001

La mayor crisis de divisa turca en dos décadas gana envergadura en un momento crítico para uno de los grandes del Ibex. Garanti tiene encima una propuesta de compra en firme a 12,2 liras por acción por parte de BBVA desde el pasado 15 de noviembre. Garantiza la viabilidad de la operación el colchón de capital en euros acumulado tras la venta de su actividad en EEUU. Sin embargo, ni siquiera esa fiabilidad de pago ha convencido del todo a los inversores en la bolsa turca para mantener o comprar acciones de la entidad. La cotización de la filial se ha alejado esta semana de forma visible del precio de la opa española un 6,2% por debajo, hasta 11,4 liras, y se sitúa en mínimos desde el 12 de noviembre, el día antes de su formulación.

A priori sería dinero gratis (6 liras por cada 100 invertidas) para cualquier inversor que pueda aguantar los meses que restan hasta que la operación llegue a buen puerto. ¿Por qué este diferencial entonces? Una razón de ese distanciamiento es que BBVA debe vencer todavía una serie de obstáculos regulatorios y burocráticos para que su opa sea aprobada por el supervisor CMB turco. De no hacerlo, el banco que preside Carlos Torres no podrá seguir con sus planes para hacerse con el 50,15% que no controla en la filial. Otro motivo de que el mercado comience a dudar es el aumento del riesgo financiero de Turquía que puede llevar al Banco Central Europeo (BCE) a plantear objeciones a la operación por los efectos para la firma española.

El derrumbe de la lira turca por segunda semana consecutiva eleva la depreciación frente al euro en noviembre por encima del 20%, hasta 0,071 euros por cada moneda turca o 14 unidades en el cambio inverso. El seguro de impago crediticio (CDS) de Turquía subió a máximos de un año cerca de 500 puntos básicos, superando el nivel después del cese del gobernador Naci Agbal al frente del banco central en marzo de 2021. El ‘secuestro’ de la institución por parte del presidente Recep Tayyip Erdogan está detrás de la desestabilización financiera del país ya que se ha empeñado en bajar los tipos de interés -del 19% al 15% desde septiembre- en un escenario de inflación galopante (20%) y depreciación masiva de la divisa.

Erdogan mantiene el relato del enemigo invisible exterior y culpa de la fuerte caída de la lira a los "barones del dinero" que atacan la economía de Turquía, aunque en realidad es la colectividad de inversores extranjeros que huye del país por el riesgo para su dinero. Todos menos BBVA, que ya tiene un 49,85% de Garanti, el segundo banco del país y pierde tanto dinero (más de 5.000 de los 6.914 millones de euros invertidos desde 2010) que ha optado por echar toda la carne en el asador con una opa sobre la otra mitad.

Frente a las palabras de Erdogan, la realidad es que el desplome de la lira dispara el coste de bienes para hogares y empresas, al tiempo que está sembrando riesgos para el sector bancario, que se está derrumbando en bolsa en las dos últimas semanas con la excepción del Garanti. La buena noticia para el banco español es que la caída de la divisa está abaratando de forma acelerada el coste de su opa.

El Garanti, cada día más barato... en euros

BBVA planteó un desembolso máximo de 25.700 millones de liras para hacerse con el 50,15% que no controla de la filial. En su conversión a euros (2.250 millones de euros), la entidad planteó el tipo de cambio de 11,43 liras por euro vigente el viernes 12 de noviembre que ha quedado completamente obsoleto solo dos semanas después. El cruce cotiza ahora por encima de las 14 unidades y rebaja el desembolso máximo para BBVA a 1.700 millones de euros, es decir, 550 millones menos. El banco no busca llegar al tope sino que se dará con satisfecho con poder cruzar el umbral del 50% de la propiedad que le permitirá comprar acciones sin límites más adelante

En sus comunicaciones a la CNMV, BBVA advierte de que se reserva el derecho a cancelar la operación "en cualquier momento" antes de que se inicie el periodo de aceptación de la oferta sobre el Garanti. Además añade otras salvaguardas como la reducción o modificación del precio de la opa voluntaria (12,2 liras) en el caso de que su filial distribuya dividendos, aunque no esto no está previsto hasta abril y la opa se cerraría antes de marzo, según el calendario previsto por la entidad. La posibilidad de que se produzca una retirada del banco español no está contemplada en ningún caso por la cúpula de la entidad, que la semana pasada defendió a capa y espada su apuesta por el país emergente durante las intervenciones de los dos ejecutivos turcos Onur Genç (BBVA) y Recep Bastug (Garanti).

La apuesta por Turquía está fundamentada por el enorme potencial de la entidad pero está eclipsada por la sucesión de crisis de moneda que sufre el país bajo la presidencia de Erdogan. Solo desde 2017, el tipo de cambio de la lira frente al euro se ha desplomado más del 70%. Garanti, en cambio, mantiene un notable crecimiento en casi todas sus métricas en divisa local. La rentabilidad sobre el capital (ROE) se sitúa en el 19,2%, la más alta dentro del grupo español. Su cuota de mercado en préstamos totales, créditos en liras o en divisa extranjera son del 10,2%, 10,6% y 9,4%, respectivamente. En depósitos maneja el 10,3% del total con un crecimiento que ronda el 18%. La tasa de morosidad se sitúa en el 4%, aunque la crisis de la divisa elevará su porcentaje entre 50 y 100 puntos básicos, según los modelos de previsiones de BBVA que citó Bastug la semana pasada.