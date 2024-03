Grifols se desploma en bolsa: la CNMV se apiada de sus fallos pero pide correcciones

Alta volatilidad en las acciones de Grifols este viernes. La farmacéutica ha llegado a dispararse un 8% en bolsa momentáneamente, pero enseguida se ha desinflado tras la relectura del informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), publicado este jueves. El supervisor no obligará a reformular las cuentas de Grifols, pero dada la relevancia de "omisiones y deficiencias" en su información financiera sí le insta a que aporte más información al mercado, sobre todo, en relación a su Ebitda y el ratio de apalancamiento (deuda/Ebitda).

Así, la empresa de hemoderivados ha pasado de liderar los ascensos del Ibex 35 con un alza del 7,86%, por encima de los 9,084 euros a las 9:10 horas, a desinflarse con el paso de los minutos después hasta los 8,08 euros (-4%) a las 10:15 horas. Grifols ha asegurado que se compromete a mejorar su transparencia y a ampliar los desgloses de su información financiera siguiendo las recomendaciones del regulador.

La CNMV pide a la compañía que elimine el exceso de personalización de sus métricas financieras porque inducen a la confusión y dé más protagonismo en sus futuras publicaciones a las cifras más tradicionales y estandarizadas sobre la rentabilidad o la deuda de la empresa. El supervisor sí exige que corrija los impactos de la operación Inmunotek, una 'joint venture' en EEUU que Grifols contabiliza como inversión financiera y no estaba consolidando las pérdidas que generaba.

En documento, la CNMV ha hallado "deficiencias relevantes" en las cuentas anuales de Grifols, concretamente en el detalle y exactitud de los desgloses y notas explicativas que soportan las cifras, aunque el supervisor ha apuntado que no ha identificado "errores significativos" en los resultados, por lo que no ha identificado, actualmente, la necesidad de llevar a cabo reformulación de sus estados financieros. Entre las omisiones, el supervisor identifica operaciones por valor de 400 millones de euros en cinco años con su accionista Scranton que debían aparecer en sus informes anuales y de gobierno corporativo pero no lo hicieron.

Respecto a estas deficiencias, el supervisor se ha referido a la información financiera en algunos ejercicios del periodo analizado y en la presentación de las medidas alternativas del rendimiento (APM, por su denominación en inglés), en particular el resultado bruto de explotación (Ebitda) y la ratio deuda/Ebitda. "Estas deficiencias, si bien son complejas de valorar individualmente y por separado, en su conjunto deben considerarse significativas, en la medida que han dificultado en algunos ejercicios la capacidad de los inversores de entender adecuadamente la situación financiera, resultados y flujos de efectivo del emisor", según ha valorado la CNMV.