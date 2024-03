Millennium eleva su 'corto' sobre Grifols después de leer los comentarios de CNMV

La CNMV envió a Grifols ayer sus conclusiones y recomendaciones sobre sus resultados de los últimos años, con una serie de peticiones de nueva información, el desglose de determinadas partidas y la reelaboración en la manera en que presenta las principales métricas de rentabilidad y endeudamiento. El supervisor eximió, eso sí, de reformular las cuentas pese a pedir correcciones ante las "deficiencias relevantes" y "omisiones" que observó en relación a filiales como Inmunotek, Haema y BPC Plasma que involucran a su accionista Scranton Enterprises.

El envío se produjo a las 14:32 horas del jueves con la orden explícita para su publicación antes de las 20:00 horas, antes del cierre de Wall Street pero con la cotización en la Bolsa española cerrada. El ADR (versión en dólares de la acción de Grifols) se disparó un 7,7% en menos de una hora en una primera reacción especulativa que tuvo como protagonistas a los 'hedge funds' que operan en corto sobre la farmacéutica. Hoy, la cotización de Grifols se desploma un 7% en el mercado español y amenaza con caídas superiores al 10% en Wall Street.

Millennium International Management, una gestora con más de 60.000 millones de euros en activos bajo gestión, aprovechó la ventana temporal para reforzar su apuesta bajista contra la compañía. Según ha notificado a la CNMV hoy, el 'hedge fund' de Israel Englander elevó ayer su posición corta ayer desde el -0,52% al -0,61% del capital de Grifols, una posición valorada en más de 30 millones de euros. Es el primer gran inversor en corto que mueve ficha tras el informe de la CNMV. En los días previos, otros fondos han construido cortos como Ako Capital, que volvió a supera el -0,5% del capital, Marshall Wace (-0,6%), Qubbe (-0,96%) y Janus (-0,53%).

La CNMV ha concluye que las cuentas de Grifols han dificultado "la capacidad de los inversores para comprender adecuadamente la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo".

Qué pide la CNMV

En su informe, la CNMV ha instado a Grifols a reducir la personalización excesiva de sus métricas financieras, ya que estas pueden generar confusión, y a dar más relevancia en sus futuras comunicaciones a cifras más convencionales y estandarizadas, como la rentabilidad o la deuda de la empresa. Además, el supervisor ha exigido la corrección de los impactos de la operación Inmunotek, una 'joint venture' en EEUU que Grifols contabiliza como inversión financiera y que no estaba consolidando las pérdidas que generaba.

En general, la CNMV ha detectado "deficiencias relevantes" en las cuentas anuales de Grifols, especialmente en el detalle y precisión de los desgloses y notas explicativas que respaldan las cifras. Sin embargo, el supervisor no ha encontrado "errores significativos" en los resultados hasta el momento, por lo que no ha determinado la necesidad de reformular los estados financieros. Entre las omisiones señaladas, la CNMV identifica operaciones vinculadas por valor de 400 millones de euros en cinco años con su accionista Scranton, las cuales deberían haberse incluido en los informes anuales y de gobierno corporativo pero no lo hicieron.

En relación con estas deficiencias, el supervisor se ha referido específicamente a la información financiera de ciertos ejercicios durante el periodo analizado y a la presentación de medidas alternativas de rendimiento (APM, por sus siglas en inglés), como el resultado bruto de explotación (Ebitda) y la ratio deuda/Ebitda. La CNMV ha concluye que las cuentas de Grifols han dificultado "la capacidad de los inversores para comprender adecuadamente la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo del emisor".