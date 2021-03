Grifols se dispara en bolsa con su plan de compra de acciones por 125 millones

Grifols, la mayor farmacéutica del Ibex 35, ha comunicado a la CNMV la puesta en marcha de un programa de recompra de acciones propias que se extenderá desde este viernes 12 de marzo y hasta el próximo 14 de junio, aunque terminará por anticipado si alcanza los umbrales previstos. El objetivo de la compañía es construir autocartera que destinará en el futuro como pago para futuras operaciones corporativas. El importe máximo de estas operaciones en bolsa ascenderá a 125 millones d euros.

El número máximo de acciones a adquirir bajo el Programa de Recompra se fija en 6,8 millones de acciones de la sociedad. De ellas, 4,26 millones de títulos serán acciones de Clase A y 2,6 millones de clase B, representativas del 1% del capital en el momento actual. La compra de acciones de Clase A y Clase B se realiza a 'prorrata', según establecen los estatutos sociales.

Cierre de cortos en EEUU

Las acciones de Grifols se disparan en bolsa un 4%, hasta los 21,2 euros, y extienden su rally de dos días desde el jueves, cuando se elevaron un 6% al calor de la reunión del BCE y la extensión de su programa de compra de deuda. La compañía catalana había llegado a caer un 20% en bolsa en el último mes, desde 24 a poco más de 19 euros por acción, con una gran actividad de hedge funds bajistas (posiciones cortas). Según los datos de Nasdaq, su acción (ADR) en EEUU tenía 3,8 millones de títulos en corto durante la última semana de febrero, el 1,5% de su capital social.

Grifols acaba de cerrar dos operaciones corporativas en EEUU. La última de ellas ha sido la compra de la totalidad de la empresa biotecnológica estadounidense GigaGen. La empresa española se ha hecho con el 56% del capital que aún no poseía de esta compañía por 80 millones de dólares (unos 67,3 millones de euros). Grifols adquirió el 44% del capital de GigaGen en julio de 2017 por 35 millones de dólares a través de Grifols Innovation and New Technology (GIANT), responsable del I+D+i del grupo.

El pasado 1 de marzo, la compañía anunció también la compra de 25 centros de donación de plasma en Estados Unidos a BPL Plasma, filial de Bio Products Laboratory, por un importe de 370 millones de dólares (unos 305 millones de euros). El grupo ha destacado que esta adquisición está en línea con su plan estratégico para seguir ampliando su capacidad de obtención de plasma, a fin de continuar asegurando el suministro de terapias plasmáticas a los pacientes que necesitan estos medicamentos esenciales.