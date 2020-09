Los hijos de Chicho Ibáñez disuelven la sicav que transformaron en empresa

Narciso 'Chicho' Ibáñez Serrador, creador del 'Un, dos, tres... responda otra vez' y otros programas televisivos, falleció a mediados de 2019 y sus hijos heredaron más de cien inmuebles y una sicav, entre otros activos, con el nombre de Peñafiel de Inversiones. Esta denominación fue la rúbrica elegida por Chicho para algunos de sus trabajos iniciales y, meses después de su fallecimiento, sus hijos realizaron cambios y acordaron la transformación de la entidad en una sociedad de responsabilidad limitada.

Este tipo de operaciones es algo común en las sicavs, que se encuentran en entredicho acerca de sus beneficios fiscales puesto que solo tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades y son utilizadas, habitualmente, por grandes fortunas de nuestro país. De hecho, el Gobierno siempre ha tenido en sus programas aplicar cierta 'tijera' a estos beneficios, sobre todo tras el acuerdo para el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos pero, en la práctica, nunca se ha llevado a cabo. No obstante, y ante esta incertidumbre, son muchos los que optan por esta práctica como por ejemplo hizo el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, o los hermanos Gallardo, dueños de Almirall.

El 28 de noviembre de 2019, los hijos de Chicho Ibáñez Serrador hicieron oficial en el Registro Mercantil dicha transformación por lo que Peñafiel de Inversiones Sicav pasó a denominarse Peñafiel de Inversiones Sociedad Limitada. La empresa contó con un capital resultante de 2,4 millones de euros e iba a ser la cabecera de los negocios de la familia puesto que, meses después, modificó su objeto social al de actividades de las sociedades holding, es decir, la matriz de varias empresas.

Esa era la intención inicial pero, finalmente, los herederos decidieron dar marcha atrás con sus planes empresariales y, según publicaron en el Registro Mercantil esta semana, han optado por disolver la sociedad que tenía como presidente a su hijo, Alejandro Narciso Ibáñez Nauto, y como consejera a su hija Josefina Agnes junto a José María Castillo Arranz, director gerente de Prointel, la productora del 'Un, dos, tres..." y mano derecha de Chicho Ibáñez.

Esta sociedad, que antes era una sicav, canalizó las inversiones del famoso productor de programas de televisión en los mercados financieros. No obstante, no era la principal sociedad que tuvo el creador de 'Historias para no dormir', programa pionero del cine de terror en nuestro país, y de 'Hablemos de sexo', primer concurso de esta temática. La 'joya' de la corona era Prointel SL, sociedad que el pasado mes de junio inscribió a Alejandro Narciso y Josefina Agnes, hijos del productor, como apoderados. Bajo esta firma están alrededor de cien 'minipisos' ubicados en Barcelona y en las localidades madrileñas de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Alcobendas.

Prointel SL presentó resultados hace pocas semanas y arrojó otra vez más resultados negativos tras perder 156.023 euros en 2019, casi medio millón menos que el ejercicio anterior. La sociedad, que cuenta con un patrimonio neto superior a los 29 millones de euros, engloba tanto las labores de producción de contenidos audiovisuales como las inversiones inmobiliarias. Esta segunda rama es la que genera más actividad puesto que cuenta con inversiones inmobiliarias por 23,27 millones en terrenos y construcción de inmuebles que destina a su alquiler.

Solo durante 2019, la compañía realizó la venta de tres inmuebles por los que logró un beneficio de 428.896 euros y obtuvo, a través del alquiler de sus activos, ingresos de 1,14 millones de euros, cifra ligeramente superior a los 1,12 millones obtenidos un año antes. De hecho, los hijos de Chicho encargaron una tasación sobre las inversiones inmobiliarias a un experto independiente que, según recogen sus cuentas anuales, estimó el valor de mercado en 46,5 millones de euros.