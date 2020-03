Las aerolíneas se desploman en bolsa tras el veto de Trump y caen más de un 10%

Nueva jornada negra para las aerolíneas como consecuencia del bote del coronavirus, que ha pasado a ser una pandemia global y el veto de Trump. Los inversores se lanzan a vender este jueves y las compañías del sector lideran los castigos en sus respectivos índices, una vez que se están cancelando vuelos en numerosos países, con el impacto que esto tendrá en los ingresos y beneficios del sector. De hecho, Donald Trump ha comunicado que suspende durante 30 días todos los vuelos desde Europa a EEUU y la medida entrará en vigor a partir del viernes 13 de marzo.

En el Ibex 35, IAG lidera la caída que sufre el selectivo, que se sitúa ligeramente por encima del 5%. El holding formado por British Airways e Iberia se desploma más de un 11%, hasta los 4,023 euros por título, lo que supone su nivel más bajo desde diciembre de 2016. De hecho, en el arranque de este año marcaba máximos históricos y desde entonces acumula una caída de alrededor del 50%.

Mira también El Ibex 35 se hunde y ve peligrar los 7.000 tras el veto de Trump a los vuelos de la UE

El castigo de IAG, si bien es de dos dígitos, no es tan significativo como el de otras compañías del sector. ¿El motivo? No es una de las más expuestas al veto de Donald Trump y se salva, en parte, porque no afectaría al Reino Unido, donde opera principalmente British Airways.

Otras del sector sí acusan más este veto. Air France se desploma este jueves un 15%, hasta los 4,23 euros por título, mínimos desde 2012. La aerolínea del país vecino lidera el castigo del Cac francés y solo desde que se intensificara el coronavirus (19-F) su hundimiento está próximo al 60%. Por su parte, Deutsche Lufthansa retrocede alrededor de un 10% y el precio de sus acciones se sitúa en 9,21 euros, también mínimos desde mediados de 2012. Por su parte, la irlandesa Ryanair cae en bastante menor medida al retroceder un 7%, hasta los 10,32 euros por título.

El Stoxx Europe Total Market Airlines todavía no ha abierto pero se desplomará con fuerza cuando lo haga. El selectivo, que aglutina la cotización de las aerolíneas del Viejo Continente, cotiza sin recoger la caída que sufrirá este jueves y ya marcaba mínimos desde finales de 2014, por lo que es probable que sufra un descenso superior a los dos dígitos en su apertura.