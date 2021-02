¿Invertir en criptmonedas? Estos son los riesgos según el Banco de España

Si el 2021 se escribiese en un libro, a buen seguro que uno de los capítulos en terreno bursátil estaría dedicado a las criptomonedas. Y no es porque acaben de surgir ahora, sino porque algunas como el Bitcoin o el Ether (las más conocidas, por otro lado) están marcando cotizaciones de récord en los últimos días. Aún más la primera después de que Tesla anunciase a principios de esta semana una inversión de 1.500 millones de dólares de su tesorería en bitcoins.

Con este panorama, cada vez son más los inversores que se suben al rally del bitcoin y de otras criptomonedas en alza. El llamado síndrome FOMO (acrónimo en inglés de 'miedo a perderse algo') pesa más que las advertencias de expertos sobre el riesgo especulativo y, sobre todo, regulatorio al no tratarse de un activo reconocido por los reguladores. Así, el Banco de España, la CNMV e incluso el Ministerio de Economía se han sumado a los avisos y se desligan de los posibles problemas que conlleven estas inversiones para empresas o particulares.

Además, no es la primera vez que CNMV y Banco de España alertan sobre los peligros de las criptomonedas. Ya lo hicieron en febrero de 2018 en un comunicado conjunto de cuatro páginas. Y, de hecho, el propio organismo dirigido por Hernández de Cos publicó hace un par de semanas en su propia página web un artículo bajo el título "Criptomonedas: no dejen que te deslumbre", en el que volvía a incidir sobre los riesgos de las monedas virtuales.

"Estos activos no tienen el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas, y aunque se presenten como alternativa al dinero, sus características son muy diferentes", dice el Banco de España, que añade los tres siguientes puntos: "No es obligatoria su aceptación como medio de pago de deudas, su circulación es muy limitada" y, por último destaca de las criptomonedas que "su valor oscila fuertemente, por lo que no pueden considerarse un buen depósito de valor ni de una unidad de cuenta estable".

Y no solo eso, sino que el Banco de España enumera hasta cuatro "riesgos que debes considerar" de las monedas virtuales: