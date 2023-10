LVMH activa las alarmas sobre el freno del consumo en Europa y la dudas en China. 

La primera hornada de resultados empresariales está dejando un sabor agridulce en el sector del lujo. LVMH ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida con unas cifras que han decepcionado al mercado. El propietario de marcas como Christian Dior, Louis Vuitton o Bvlgari ha registrado unos ingresos de 19.964 millones de euros entre julio y septiebre, lo que supone un crecimiento del 1,1% frente al 7% esperado con el consenso de 'Bloomberg'. Una moderación en el crecimiento de las ventas, que también se observa en el conjunto de los nueve primeros meses, viene a confirmar el enfriamiento del consumo y pone al mercado en 'modo alerta'.

La primera reacción ha sido la de recoger beneficios, llevando al titán del lujo a sufrir este miércoles su peor sesión en más de un año y medio. LVMH ha perdido en la jornada bursátil del miércoles 24.000 millones de capitalización (-6,5%), hasta los 344.000 millones en la que ha sido su peor sesión desde el 4 de marzo de 2022, cuando anunció su salida de Rusia como represalia por la invasión de Ucrania. Con ello, la firma borra lo ganado a lo largo del año y se aleja de los máximos de 902 euros por acción registrados en abril para colocarse por debajo de los 700 euros, después de perder el trono como compañía más valiosa del Viejo Continente en aras de la farmacéutica danesa Novo Nordisk.

La respuesta a este batacazo se encuentra en la menor demanda de bienes de consumo discrecional en Europa, donde la desaceleración es más evidente en comparación con Estados Unidos, así como en Asia. "La elevada inflación y los altos tipos de interés moderan el apetito por los productos no esenciales", apuntan los analistas de Bankinter, para remarcar que la actividad en China no termina de arrancar tras la reapertura de fronteras. No obstante el mayor punto de fricción a juicio de los analistas consultados radica en la falta de previsiones acerca de la evolución de su negocio durante los próximos trimestres.

"LVMH es el valor de mayor calidad en un sector que retiene sólidos fundamentales, con fuerte capacidad de generación de caja, pero la escasa visibilidad sobre la posible evolución durante los próximos trimestres en un entorno de debilitamiento del consumo no esencial y tendencias volátiles en turismo nos lleva a cambiar la recomendación a Neutral desde Comprar de manera táctica", subrayan. Coincide con esta casa de análisis Xavier Brun, director de renta variable europea en TREA AM, al echar en falta un comentario sobre las perspectivas a corto plazo, por lo que habrá que esperar hasta febrero de 2024 para conocer la evolución de los márgenes e inventarios de este gigante de la bolsa europea.

En este contexto, Brun hace una distinción entre los productos catalogados como 'absolut luxury', totalmente ajenos al ciclo económico, ya que su público es el segmento de los 'ultrarricos' y el 'aspiracional luxury', en cuya cuota de mercado también entran las clases medias. El conglomerado de LVMH cuenta con marcas de ambos tipos, lo que le puede llevar a sufrir en el corto plazo en Bolsa, aunque defiende la trayectoria de esta compañía en los últimos años y lo ve como un valor a largo plazo tras cotizar con un PER de 20 veces. En concreto, Brun alega que la "decepción" de estos resultados se produce después de una elevada demanda tras la pandemia.

El desplome del gasto durante los confinamientos y el repunte posterior a causa de la demanda embalsada han dado como resultado altos niveles de crecimiento. Así, sin tener en cuenta el impasse de la pandemia, "el grupo ha crecido en torno al 10%-12% en la última década", agrega. Aunque las perspectivas para el lujo son halagüeñas en una visión a largo plazo, todo apunta a que en los próximos meses sufrirán la volatilidad de los mercados o la incertidumbre en torno a China, al que se suma las elecciones en Estados Unidos el próximo año o las dificultades que puedan atravesar los consumidores locales en Europa, región que también se ve afectada por el menor gasto de los turistas asiáticos -los grandes compradores de este tipo de productos, según recoge 'Bloomberg'.

La clave radica en si el comportamiento en los resultados de LVMH será la tónica entre las firmas de lujo o, por el contrario, se trata de algo aislado, ya que de confirmarse, puede provocar un resfriado aún mayor en otros sectores. Por ahora, el tropiezo bursátil de LVMH ha tenido un efecto contagio limitado entre otros pares franceses como Hermés International, Kering, que caen menos de un 2%, mientras Burberry o Brunello Cucinelli se han resentido un poco más con retrocesos que han superado el 3% en un contexto donde no "hay ningún catalizador obvio para que se revaloricen, mientras el volumen de ingresos se sigue ralentizando", señalan desde Bank of America.