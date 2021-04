LVMH y Jessica Alba ultiman el estreno de The Honest... valdrá 1.500 millones

Jessica Warren, más conocida por su nombre artístico Jessica Alba, se convertirá en pocas semanas en una de las estrellas de Hollywood con mayor patrimonio. Alejada de las grandes producciones de cine, la actriz fundó su propia empresa en 2012 dedicada a la belleza, el cuidado personal y los productos infantiles. The Honest Company, la marca bajo la que se agrupa este negocio, alcanzará una valoración de 1.500 millones de dólares en su próximo estreno en Wall Street, según el folleto enviado a la SEC.

The Honest espera levantar entre 361 y 439 millones de dólares (299 y 363 millones de euros) con su esperado salto al parqué electrónico del Nasdaq Global Select Market, donde cotizará bajo el símbolo 'HNST'. La firma colocará 6,45 millones de nuevas acciones a un precio de entre 14 y 17 dólares, a las que se sumarán otros 19,35 millones de títulos actuales que serán vendidos por accionistas de The Honest. En el extremo superior del rango, Honest tendría un valor de mercado de 1.500 millones de dólares.

Jessica Alba, actual Chief Creating Office (responsable de creatividad) y consejera de la empresa, mantiene un 7% del capital de la empresa a través de su sociedad patrimonial Warren Trust. Junto a ella se sientan un grupo de fondos encabezados por el fondo de capital riesgo L Catterton, que forma parte de LVMH, el imperio del lujo de la familia Arnault.

Este vehículo de inversión -que en España es el dueño de la cadena de hamburgueserías Goiko Grill- controla alrededor del 37% del capital y será uno de los principales vendedores en la oferta de acciones. Institutional Venture Partners (13,9%), Lightspeed Venture Partners (12,3%), Fidelity (9,3%) y General Catalyst, (5,15%) mostró el documento.

La empresa informó de que en los tres primeros meses de 2021 espera alcanzar una facturación de entre 78 y 80 millones de dólares (64 y 66 millones de euros), lo que representa un crecimiento de entre el 8% y el 11% respecto del primer trimestre de 2020, aunque prevé cerrar el trimestre con pérdidas netas de entre 4,5 y 5,5 millones de dólares (3,7 y 4,3 millones de euros), frente a las ganancias de 0,6 millones de dólares (0,5 millones de euros) del mismo periodo de 2021. Los ingresos anuales de The Honest crecieron un 27% en 2020, de 235 a 300 millones de dólares.

"Mis experiencias personales ayudaron a crear la base sobre la que construí The Honest Company, así que quiero compartir mi historia con ustedes. Nací en una familia mexicoamericana trabajadora. Mis padres tenían varios trabajos, haciendo lo que fuera necesario para salir adelante. Sufrí de enfermedades crónicas, asma severa y alergias, lo que me llevó a largas y solitarias semanas en el hospital. No había soluciones duraderas para mis problemas de salud y cuando tenía diez años, me di cuenta de cómo el bienestar puede definir toda tu vida. Eso nunca me dejó. Es difícil ser feliz y prosperar cuando su salud está comprometida. Fue mi primer momento verdaderamente honesto, un momento en mi vida que me inspiró para aclarar mis valores. No sería mi último", señala en una carta al inversor.

Alba se presenta en el folleto de la SEC como una líder empresarial, emprendedora, defensora, actriz mundialmente reconocida y autora de bestsellers como The Honest Life, destacado en la lista del New York Times. Es una de las personas mexicano-estadounidense más influyentes, también impulsa la nueva economía entre los latinos en la actualidad. Con un alcance global de más de 39 millones de seguidores en las redes sociales en todo el mundo, Alba es una influencer que tiene una "habilidad innata e invaluable para resonar e interactuar con el consumidor e impulsar tendencias".