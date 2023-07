Más allá de la bolsa: la búsqueda de nuevas fuentes de rentabilidad en los alternativos

En los últimos años el entorno de los mercados se ha caracterizado por cambios drásticos en la política fiscal y monetaria en todo el mundo desarrollado (Japón es la notable excepción), dramas políticos (crisis del techo de la deuda estadounidense o el Brexit) y un peligro geopolítico aparentemente perpetuo. Esto ha generado temores en algunos inversores, deseos de no tener ese foco distorsionador de fondo.

Aunque el entorno actual pueda parecer anómalo a muchos, los mercados no son ajenos a periodos de tipos de interés más altos y presiones inflacionistas. Puede parecer contraintuitivo, pero, aunque este entorno conlleva naturalmente una mayor incertidumbre, lo que se ha visto como respuesta es un comportamiento mucho más racional del mercado.

Aunque los tipos de interés siguen subiendo, puede que el “punto álgido” no esté lejos, en términos de política monetaria. Y aunque el drama político parece no desaparecer, la incertidumbre brinda la oportunidad a los inversores activos de mostrar su valor. El ecosistema financiero sigue evolucionando, y las estrategias de los inversores deberían reflejarlo.

La alta demanda de los productos alternativos

Frente a este paradigma, en los últimos años, el protagonismo de los productos alternativos no ha dejado de crecer, una tendencia que esperamos que continúe a medida que el mundo de la inversión se adapte a nuevas aplicaciones y tecnologías innovadoras. Las barreras de entrada que antes impedían la participación, como la necesidad de importantes requisitos de capital, también siguen disminuyendo, lo que aumenta la "democratización" de los alternativos. “

"Pero a medida que la gama de herramientas para mejorar la construcción de carteras ha ido creciendo, el papel potencial que los alternativos pueden desempeñar en una cartera ha evolucionado”, comentan desde Janus Henderson. Esta capacidad de generar crecimiento tiene que ver con los datos actuales y ciertos estudios de firmas de análisis independientes. Partiendo de este año, el proveedor de datos del sector de la inversión alternativa Preqin espera que el sector de la inversión alternativa crezca un 59% hasta final de este mismo ejercicio, alcanzando los 14 billones de dólares dentro de cinco años.

Por otro lado, un nuevo estudio de Ocorian, proveedor especializado en servicios de fondos alternativos, muestra que casi nueve de cada diez (87%) gestores de fondos alternativos prevén un aumento de las entradas de fondos de pensiones en fondos alternativos en los próximos 18 meses. Casi dos quintas partes (36%) esperan un aumento espectacular. Por el contrario, sólo el 9% cree que los niveles se mantendrán y el 3% prevé un ligero descenso.

La tendencia parece clara. El interés se ha desperado bastante. "Vemos que los alternativos se utilizan como sustitutos de la función que tradicionalmente han desempeñado los productos de renta variable exclusivamente a largo plazo (…) En general, estos inversores pretenden replicar, o al menos alcanzar, niveles de rentabilidad similares a los de la renta variable, pero sin asumir los niveles de riesgo asociados”, aseguran desde Janus Henderson.

Además, los inversores asignan una mayor parte de su cartera a activos alternativos como una clase de activos diversificadora por derecho propio. Se trata de un medio por el que los inversores pueden desbloquear y diversificar nuevas fuentes de rentabilidad no correlacionados, al tiempo que tratan de limitar la volatilidad y el posible riesgo a la baja.

Del arte al P2P

En los últimos años, el uso de activos alternativos como potenciales “amortiguadores” con la diversificación ha ocupado un lugar destacado en la lucha por la atención de los inversores. Se ha observado el impacto mitigador sobre la volatilidad de la asignación a alternativos durante pandemias, recesiones, referendos, elecciones y más. Incluso una pequeña asignación a activos alternativos puede contribuir a reducir la volatilidad general de una cartera equilibrada, tal y como concretan varias gestoras de fondos.

Un ejemplo de este sector y el crecimiento que está generando es el mercado mundial de las artes. En concreto, pasó de 441.020 millones de dólares en 2022 a 579.520 millones en 2023, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 31,4%. La demanda aumenta y la oferta es escasa, lo que significa a priori que los precios tienen presión para seguir subiendo.

Otra fuente viene de la producción energética más ecológica. Se prevé que las energías renovables generen el 90% de la electricidad en 2050, con la eólica y la solar representando el 70% de ese volumen, según Deloitte. Esto exigirá una gran inversión en capacidad añadida, modernización de la red energética y almacenamiento de energía para cuando el sol no brille y el viento no sople.

Por otra parte, se prevé una tasa de crecimiento anual compuesto del 31% para el mercado P2P en los próximos cuatro años, que también entra en el merco de los alternativos. Según el informe 'Peer to Peer (P2P) Lending Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2021-2026', publicado por Research and Markets, “se generarán grandes oportunidades de aquí a los próximos años con los cambios de tendencias del consumidor”.

Así, elegir la estrategia adecuada para sus necesidades es primordial, dentro de los activos alternativos. Para los expertos de Janus Henderson, dada la riqueza de oportunidades disponibles para los inversores, en un momento en que las barreras de entrada son más bajas que nunca, “el futuro de los alternativos parece brillante”. Todo está por ver.