Medio Ibex 35 se juega 31.000 millones en ingresos en las elecciones británicas

Las elecciones que se celebran hoy en Reino Unido van a ser decisivas para determinar cuándo y como abandonan las islas la Unión Europea. La cita será muy seguida a esta orilla del Canal de la Mancha donde un buen puñado de empresas se juegan su futuro en terreno británico, entre ellas varios pesos pesados nacionales. Siete empresas que suponen prácticamente la mitad de la capitalización del selectivo Ibex 35 (el 48%) obtuvieron en suelo británico la friolera de 31.000 millones de euros de ingresos el año pasado. Son IAG (matriz de Iberia y British Airways), Ferrovial, Santander, el Sabadell, Iberdrola, Telefónica y también la mayor compañía de la bolsa española, Inditex. Su valor conjunto asciende a 283.251 millones de euros, de los 590.000 millones a los que capitaliza actualmente el índice.

Los gestores y economistas lo han dejado claro. El resultado que tendría un un impacto más negativo sobre la economía británica es aquel en el que los tories logren la mayor representación en el Parlamento pero sin mayoría suficiente para sacar adelante el acuerdo del Brexit y sin que la Cámara tenga la posibilidad de forzar un segundo referéndum. Ese conjunto de factores daría lugar una recesión y a un nuevo hundimiento de la libra que, recordemos, se hundió un 18% en las semanas posteriores a la consulta de 2016. Según los cálculos de la gestora francesa AXA IM, bajo estos supuestos el PIB británico se contraería al 1,8% el año próximo y un 3,3% el siguiente.

No podría haber un escenario peor para las siete compañías españolas que nos ocupan, cuya facturación en las islas oscila entre el 11 y el 45% de sus ingresos totales. La excepción que confirma la regla es Inditex, cuyas cifras allí (1.067 millones de euros en ventas en 2018) apenas representan un 4% del total y vienen fundamentalmente de su marca insignia, Zara, que acapara más del 85% de lo recabado en conjunto en ese territorio.

El escenario más caótico supondría un auténtico varapalo para IAG y Ferrovial, que opera el aeropuerto de Heathrow. El grupo de aerolíneas obtuvo el 32,7% de sus ingresos allí el pasado ejercicio (7.982 millones de un total de 24.406); mientras que en e caso del operador de infraestructuras y servicios ese porcentaje fue aún mayor, del 45,5% (2.610 millones en ventas). La compañía capitaneada por Rafael Del Pino ya provisionó 774 millones de euros para tratar de sobrellevar la incertidumbre creciente en torno al Brexit.

Ahora y según apuntaba a comienzos de mes la británica Sky News, Ferrovial ha fichado a PwC para la venta de su negocio de servicios en Reino Unido, Amey. El proceso lo ha iniciado tras solventar el conflicto que mantenía con el Ayuntamiento de Birmingham y tras sanear el conjunto de los negocios. Mientras, en el caso de IAG, todavía tiene pendiente demostrar la españolidad de más del 50% de su accionariado, para lo que la Comisión Europea ha vuelto a concederle una prórroga.

De lo malo... lo mejor

Llegados a este punto, lo más positivo para Reino Unido y para las empresas con negocios allí sería una victoria clara de los conservadores. En opinión de Esty Dwek, estratega jefe de mercados globales de la gestora francesa Natixis IM, ésta permitiría al primer ministro, Boris Johnson, sacar adelante su plan de retirada de la UE. Esto sería muy positivo "porque eliminaría la carga de incógnita que gravita ahora sobre el país y permitiría mejorar las previsiones de crecimiento para el año próximo", señala.

Incluso en el caso de que el pacto ideado por Johnson no sea tan "suave" como el propuesto en su momento por su antecesora, Theresa May, esta opción sería mejor que volver a prorrogar 'sine die' el divorcio. "Sería muy deseable que el primer capítulo de la Saga Brexit termine por fin de una vez", zanja Dwek. Si los conservadores no obtienen esa mayoría, la situación será más confusa: “una coalición 'pro-remain' entre el Partido Laborista, el Partido Nacionalista Escocés y los Demócratas Liberales sería posible, pero no segura", apuntan desde Bank Degroof Petercam. En ese caso no descartan ni siquiera un segundo referéndum o la cancelación del Brexit.

Lo cierto es que una posible victoria de Jeremy Corbyn, el líder de la oposición laborista, generaría una incertidumbre notable en el mercado, que también tendría efectos sobre las compañías españolas. Sobre todo si tenemos en cuenta que, a parte de apostar por nacionalizar amplios sectores de la economía británica -incluyendo las redes de transporte y distribución de gas, golpeando de lleno a Iberdrola-, Corbyn se ha mostrado abiertamente partidario de levar con fuerza los impuestos a las empresas (pretende elevar Sociedades del 19 al 26%) y a los ciudadanos.