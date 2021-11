Ómicron, ¿es grave doctor? Los expertos ven oportunidad en la sobrerreacción

La nueva variante del coronavirus Covid-19 denominada ómicron generó una ola de ventas en los mercados que reavivó los temores de los inversores. Esta nueva mutación, calificada de preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hizo que las bolsas se pusieran bajo presión con el despegue del VIX, el índice de volatilidad de opciones que mide el 'miedo' inversor, en un 54% el pasado viernes. Fue el cuarto mayor repunte en un día de toda la historia, aunque este lunes volvió a relajarse.

La confusión fue incrementándose, pero una vez que los expertos están digiriendo todo lo que implica la nueva variante encontrada en Sudáfrica, parece que la reacción podría haber sido excesiva para los datos que se conocen hoy en día. Los analistas creen que el golpe bajista en los índices bursátiles ha sido desmesurado.

Como se sabe poco sobre la nueva variante, las implicaciones a largo plazo para los activos estadounidenses no estaban claras. Al menos, los inversores dijeron que los indicios de que la nueva cepa se está extendiendo y las preguntas sobre su resistencia a las vacunas podrían pesar sobre el llamado comercio de reapertura que ha levantado los mercados en varias ocasiones este año.

El contexto marcaba que esta nueva variante podría complicar las perspectivas sobre la agresividad con la que la Reserva Federal normaliza la política monetaria para luchar contra la inflación. “Los mercados estaban celebrando el fin de la pandemia. Golpe. No ha terminado”, asegura David Kotok, presidente y director de inversiones de Cumberland Advisors. “Todas las acciones políticas, es decir, la política monetaria, las trayectorias empresariales, las estimaciones de crecimiento del PIB, la recuperación del ocio y la hostelería, y la lista continúa, están en suspenso”, añade.

Los expertos piensan en una reacción exagerada

Pero más allá de pensar en apocalipsis, algunos inversores ya piensan que la última debilidad relacionada con el Covid-19 podría ser una oportunidad para comprar acciones a niveles comparativamente más bajos, esperando que el mercado siga recuperándose rápidamente de las caídas, un patrón que ha marcado su marcha hacia los máximos históricos en 2021. “Hemos tenido numerosos días de colapso del optimismo económico. Cada uno de estos descensos de optimismo fue una buena oportunidad de compra”, escribe Bill Smead, fundador de Smead Capital Management, en un informe.

Los inversores mantienen la esperanza de que los mercados se estabilicen. Jack Ablin, director de inversiones de Cresset Capital Management, expone que los movimientos pueden haber sido exagerados por la falta de liquidez el viernes, con muchos participantes del mercado quedándose fuera por la festividad de Acción de Gracias. “Mi primera reacción es que todo lo que se ha visto es exagerado”, concreta Ablin.

En este sentido, Goldman Sachs emitió un comunicado a sus inversores en el cual, por el momento con la información disponible que es limitada, desestima que se deban de realizar cambios profundos en las carteras de inversión. Como telón de fondo, la presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, Angelique Coetzee, declaró que la evidencia recolectada hasta el momento sobre la nueva cepa de coronavirus denominada ómicron se “presenta [como] una enfermedad leve con síntomas como dolor muscular y cansancio durante uno o dos días en que uno no se siente bien. Hasta el momento, hemos detectado que los infectados no sufren pérdida del gusto ni del olfato. Es posible que tengan una tos leve. No hay síntomas prominentes. De los infectados, algunos están siendo tratados actualmente en casa”.

A raíz de esta declaración, y basados en la evidencia empírica provista por los científicos que monitorean la nueva cepa en el país sudafricano, Goldman Sachs analizó, en una nota a sus principales inversores, la recomendación de mantener casi inertes sus carteras, sin realizar grandes modificaciones en ellos, ya que la información por el momento “no puede llevar a creer que esta mutación conlleve mayor riesgo para la economía mundial”.

De esta manera, la entidad norteamericana se encargó de comunicar a sus socios que “es poco probable que esta mutación sea más maligna”. Además, agregaron al informe que “las vacunas existentes probablemente continuarán siendo efectivas para prevenir hospitalizaciones y muertes”.

A pesar de que fueron precavidos en el comunicado, informando que estarán “siguiendo de cerca la situación en Gauteng durante el próximo mes”, por el momento, no piensan que la nueva variante sea “razón suficiente para realizar cambios importantes en la cartera”. Goldman Sachs es una de las instituciones financieras más influyentes a nivel local en Estados Unidos como así también en el mundo, a raíz de su gran importancia en el mercado y las decisiones de los agentes. Su posición ahora sobre la última ola de ventas es clave para entender cuál es el horizonte próximo.