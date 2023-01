Powell avisa de que los tipos seguirán altos hasta que la inflación ceda al 2%. 

La Reserva Federal de Estados Unidos insiste en un objetivo de acabar con la alta inflación. Para ello cuenta con los tipos de interés como herramienta, una tasa que advierte, permanecerá elevada por un tiempo. Al menos hasta que los datos den la certeza de que el control de precios en el rango del 2% se cumple. Las últimas actas de diciembre desvelan su intención de continuar con las subidas del precio del dinero, en línea con el mensaje de Powell, que si bien admitió que la velocidad sería más lenta después de pasar del 0% al 4,5% en tiempo récord, no significa que vayan a detener los aumentos o rebajarlos.

"Con la inflación muy por encima de la meta a largo plazo, consideramos que es inaceptablemente alta", señalan en el documento. El noviembre la cifra de IPC cayó hasta el 7,1%, siete décimas menos con respecto al mes anterior, y dos puntos por debajo del máximo del 9,1% que marcó durante el mes de junio. Para el cómputo de 2022 la previsión es que el ascenso se modere hasta el 5,5% y la subyacente al 4,7%, cifras, en todo caso, más bajas que las contabilizadas en el undécimo mes del año. Según sus cálculos, la tasa se irá reduciendo de forma progresiva hasta colocarse en 2025 en el 2,1%, solo una décima por encima de su meta.

El documento contempla abiertamente la recesión como un escenario posible y reconoce que el retraso en el traslado de las decisiones de la política monetaria a la economía real puede conducir a una contracción "innecesaria" de la actividad, poniendo el foco en las rentas más bajas. La Fed ha detectado una reducción del gasto de los hogares, así como un menor crecimiento económico global, lastrado por las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania y los efectos colaterales para las producción industrial de los contagios de Covid en China. El banco central pone el foco en Europa, donde la crisis energética está siendo más aguda, por su dependencia del Kremlin y las sanciones. A estos factores se une el encarecimiento de la financiación, que ha comenzado a pesar sobre muchas familias y empresas.

A falta de conocer el dato mensual de desempleo, que se publicará este viernes, los subsidios semanales al cierre de diciembre experimentaron un leve deterioro, desde las 216.000 peticiones hasta las 225.000, en línea con lo previsto por el mercado. Este miércoles se ha publicado la encuesta JOTLs sobre ofertas de empleo que se reduje ligeramente hasta los 10,4 millones frente a las 10 millones estimadas por los analistas.

En la última reunión de mediados de diciembre, el banco central rebajó el tono de las subidas de tipos, con un aumento de 50 puntos básicos después de cuatro alzas consecutivas de 0,75 cada una , que elevaron la tasa a su nivel más alto en quince años. Aunque la Fed ha sido cauta respecto a sus próximos movimientos, proyectan que estos podrían ser más agresivos de lo que esperan los analistas y confía en que las subidas de tipos harán mella en la inflación.

Esto añade más presión sobre el Banco Central Europeo (BCE), que se reunirá el próximo mes de febrero para ejecutar su próxima subida tras el aumento de medio punto porcentual, hasta colocar la tasa en el 2,5%. En su momento, el organismo con sede en Alemania ya avisó de que ejecutaría incrementos significativos, pero no tan agresivos como los aprobados hasta la fecha. No obstante, todo apunta a que los tipos seguirán 'in crescendo' un par de reuniones más, si se tiene en cuenta que las proyecciones que manejan no dan por controlado el IPC de la eurozona ni en 2025.