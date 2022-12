El BCE y la Fed no descansarán en 2023 y empujarán al Euríbor a la zona del 4%

Los bancos centrales seguirán subiendo los tipos de interés en 2023 para combatir una inflación que en el caso de la Eurozona no solo sigue siendo muy elevada (cerró noviembre en el 10,1%), sino que está muy lejos de situarse en el objetivo del BCE del 2%. No obstante, todo a punta a que estos incrementos se harán a un ritmo menor de lo experimentado en 2022, después de que el precio del dinero en la zona euro haya cerrado 2022 en el 2,5% y la facilidad de depósito en el 2%. No obstante, el Euríbor seguirá al alza y podría escalar hasta el 4% y lo sentirán los hipotecados.

La previsión que maneja el mercado para los tipos es que el BCE sitúe su techo en el 3,5% para 2023, atendiendo a la curva actual de futuros. En concreto, el mercado anticipa ahora mismo que este nivel se alcanzará en septiembre. “El BCE no tiene más remedio que mantener una política monetaria restrictiva, indispensable para mantener las expectativas de inflación ancladas en su nivel moderado”, explica Franck Dixmier, director de inversiones global de renta fija de Allianz Global Investors. El experto añade que “las perspectivas de una fuerte desaceleración económica o incluso de una recesión técnica en los próximos trimestres no deberían alterar esta voluntad, ya que el riesgo es detenerse demasiado pronto.”

Para hacer tales predicciones los analistas toman como referencia el comunicado del organismo tras la reunión de diciembre. El documento rezaba que “el Consejo de Gobierno juzga que las tasas de interés aún tendrán que subir significativamente a un ritmo constante para alcanzar niveles lo suficientemente restrictivos para asegurar un regreso oportuno de la inflación al objetivo de medio plazo del 2%”.

Víctor Alvarogonzález, director de estrategia y socio fundador de Nextep Finance explica que “si dicen tendrán, ya admiten que al menos serán dos”, mientras que la coletilla de “'a ritmos constantes' están en línea con el incremento de medio punto de diciembre”, lo que podría situar los tipos de interés en el 3,5% solo en el primer trimestre de 2023.

Esto movimientos podría ser todavía más agresivos a tenor de las previsiones de precios que maneja el banco central: la inflación acabará en 2023 en el 6,35%, mientras que si se excluye la energía y los alimentos se elevará hasta el 4,2% desde el 3,9%. Eso sin contar con los efectos de segunda vuelta como son las subidas salariales. La incertidumbre de los costes energéticos también influirían.

Este mismo camino lo andará la Reserva Federal. Aquí el mercado contempla que los tipos de interés alcanzarán su máximo en torno al 5% (en concreto en el 4,9% a mediados de año), después de que el banco central estadounidense los situara en el rango de entre el 4,25%-4,50% a cierre de 2022. El presidente de la Fed, Jerome Powell, adelantó que el ritmo de subidas sería menor que el experimentado en 2022, pero que todo dependería de la evolución de la inflación. Powell lanzó un mensaje claro: no habrá bajada de tipos hasta que los precios no vuelvan al 2%.

¿Un Euríbor en el 4?

Si los tipos de interés suben, el Euríbor también, aunque de manera más moderada que este 2022. Según las estimaciones para el índice al que se referencian la mayoría de las hipotecas a tipo variable, el valor podría llegar a tocar techo en el 4% a finales de año (de acuerdo con los cálculos de Bankinter), mientras que el panel de Funcas cree que será en el segundo trimestre del año, cuando marque un 3,12%. En diciembre de 2022 el Euríbor cerró en el 3,018%.

Lo cierto es que las predicciones sobre el Euríbor habrá que tomarlas con cautela a tenor de lo vivido en 2022, cuando la velocidad de su escalada iba dejando obsoletas todas las previsiones. Lo que sí coinciden los expertos es que el Euríbor se moverá en un rango que irá entre el 3,5% y el 4%.

De confirmarse, el Euríbor podría volver a niveles no vistos desde enero de 2007, cuando finalizó la media mensual en el 4,067%. Aún así, este incremento será menor que el vivido en 2022: un 33% frente a algo más del 760% en 2022. Alvargonzález explica que el valor tiene un marcado carácter anticipatorio, ya que recoge las expectativas de los tipos de interés para la Eurozona.

Sin embargo, la evolución del índice obedecerá a causas muy diferentes a lo que ocurrió en 2008. La subida del Euríbor que comenzó ya en 2006 y que continuó a lo largo de todo 2007 y 2008 tuvo sus orígenes en la crisis financiera mundial, como consecuencia del colapso inmobiliario en los Estados Unidos que desembocó en la crisis de las hipotecas subprime, mientras que la actual política restrictiva del BCE para controlar la inflación explica el actual comportamiento del Euríbor..