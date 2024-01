La Fed mantiene tipos, descarta volver a subirlos pero también bajarlos por ahora

Es momento de quedarse quieto. La Reserva Federal (Fed) envió el miércoles una tibia señal de que ya no aumentará los tipos de interés, pero dejó en claro que no está lista para comenzar a recortarlos. En una declaración sustancialmente modificada que concluyó la reunión de dos días del banco central esta semana, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) eliminó de su texto la referencia a una voluntad de seguir aumentando las tasas hasta que la inflación estuviera bajo control. Sin embargo, el banco central sí fue explícito en una cosa: todavía no hay planes para recortar las tasas dado que la inflación aún supera el objetivo del 2%.

Tipos, en máximos desde 2001

La Fed votó por mantener los tipos en el rango 5,25% al 5,5% por cuarta reunión consecutiva. Es el nivel más alto del precio del dinero en EEUU desde 2001. "El Comité no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que haya ganado mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2 por ciento", señaló en su declaración de este miércoles. Si bien el comunicado omite la posibilidad de aumentos de tipos como en anteriores reuniones, tampoco los descarta de forma oficial. Un cambio notable en el lenguaje fue eliminar la referencia a los "efectos rezagados de la política monetaria", es decir, a la transmisión monetaria que tarda varios meses en trasladarse a la economía real

"Al considerar cualquier ajuste al rango objetivo para la tasa de fondos federales, el Comité evaluará cuidadosamente los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos", reza el comunicado. Ese lenguaje reemplazó una serie de factores con sesgo más agresivo desde el punto de vista de la política monetaria que incluyen “el endurecimiento acumulativo de la política monetaria, los retrasos con los que la política monetaria afecta la actividad económica y la inflación, y los acontecimientos económicos y financieros".

El comunicado indicó que el crecimiento económico ha sido “sólido” y destacó los avances logrados en materia de inflación. “El Comité considera que los riesgos para lograr sus objetivos de empleo e inflación se están equilibrando mejor. Las perspectivas económicas son inciertas y el Comité sigue muy atento a los riesgos de inflación", señala la Fed. De la declaración desapareció una cláusula clave que hacía referencia a “el alcance de cualquier endurecimiento adicional de la política”.

Algunos observadores de la Fed habían estado buscando lenguaje para enfatizar que era poco probable que se realizaran más aumentos de tasas, pero la declaración dejó la pregunta al menos algo abierta. Antes de la reunión, los mercados esperaban que la Reserva Federal pudiera comenzar a reducir su tasa de endeudamiento de referencia a un día tan pronto como marzo, siendo mayo también un posible punto de lanzamiento. Sin embargo, los formuladores de políticas han sido más cautelosos acerca de sus intenciones, advirtiendo que no ven la necesidad de actuar rápidamente mientras observan cómo se desarrollan los datos.