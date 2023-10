La reunión del BCE y la incógnita sobre los tipos marcarán el ritmo de los mercados.

La semana bursátil se centra, una vez más, en los tipos de interés, ya que el próximo jueves se reúne el Banco Central Europeo (BCE) y la incertidumbre está en sí, mantendrá el precio del dinero, que parece lo más probable, o si subirá los tipos de interés en otros 25 puntos básicos. Además, continuará la publicación de los resultados empresariales, así como los índices compuestos de gestores de compras (PMI) en la eurozona y EEUU.

En declaraciones a EFE, el director de Inversiones Financieras en Mutualidad de la Abogacía, Pedro del Pozo, ha dicho que la próxima semana se prevé "complicada", ya que a los riesgos que ya existían desde el punto de vista macroeconómico, como los tipos de interés, la inflación o la tensión en las curvas de deuda, se ha añadido el recrudecimiento de los riegos geopolíticos con el conflicto en Oriente Medio.

Del Pozo ha destacado el incremento de la volatilidad de la renta variable, no demasiado elevada en términos históricos, pero sí relevante comparado con lo que se estaba viviendo hasta ahora, siendo prácticamente el doble en términos del Índice VIX estadounidense del S&P 500, el conocido como 'índice del miedo'. Asimismo, el analista ha subrayado que el petróleo continuará siendo "protagonista" debido a que si antes del conflicto en Oriente Medio ya cotizaba en niveles elevados, ahora los mantendrá o incluso subirá. En cualquier caso, ha dicho que es bastante improbable el corte del suministro por parte de los países árabes a Occidente, pero ello da mucha inestabilidad al crudo y afecta a la inflación.

La semana comenzará con la publicación este lunes del Informe mensual del Bundesbank alemán y el dato de confianza del consumidor en la zona euro que, según los analistas de Singular Bank, en línea con la mejora mostrada por la encuesta ZEW, podría registrar nuevamente un repunte a la espera de conocer el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el sentimiento de los hogares y empresas europeas. El martes 24, los inversores centrarán su atención en la publicación del PMI de la eurozona y en la encuesta sobre préstamos bancarios del Banco Central Europeo (BCE).

El jueves, día clave

Un día después se conocerá el Índice de Precios del Productor (IPP) de España, el Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania y los préstamos a sociedades no financieras en la eurozona, mientras que el jueves se difundirá la tasa de desempleo en España del tercer trimestre. Pero sin duda, la atención de la semana está puesta en la decisión el jueves del BCE sobre los tipos de interés, en la que será la penúltima reunión del organismo, ya que la siguiente será el 14 de diciembre, y sobre la que el consenso apunta que mantendrá los tipos de interés.

El retroceso de la inflación en septiembre podría traer una pausa en las subidas, así como la presión alcista de los rendimientos de los bonos europeos, según han destacado desde IG. En este mismo sentido, desde Allianz Gl han apuntado que "es poco probable" que el BCE vuelva a subir los tipos de interés, al igual que DWS, que ha señalado que previsiblemente el mensaje de la presidenta de la entidad europea, Christine Lagarde, irá en la línea de "tipos altos durante más tiempo".

Según Bank of America, al BCE "probablemente no le importaría saltarse la reunión de la semana que viene" y han apuntado que "no es el momento de revisar el mensaje de septiembre", cuando se decidió la última subida de tipos, hasta el momento, de 25 puntos básicos. La semana en Europa concluirá con el dato de la confianza del consumidor de Italia y Francia, así como del IPC y el IPP en este último país, mientras que en España se publicará el producto interior bruto (PIB).

En el plano empresarial, diversas empresas presentarán sus resultados del tercer trimestre, en concreto en España será el Banco Santander el que publique sus cuentas el miércoles. Otros de los resultados que se presentarán en Europa serán los de Deutsche Bank, BNP, Volkswagen o Air France.

Pendientes de EEUU

En EEUU, por su parte, la atención de los inversores se centrará en los PMI del sector manufacturero y servicios, que se conocerá el martes, mientras que un día antes, el lunes, se publicará la actividad nacional de la Fed de Chicago del pasado septiembre. El martes también se difundirá en EEUU las reservas semanales de crudo de la API.

El miércoles será el turno para el Índice del Mercado Hipotecario de EEUU y los permisos de construcción, así como las ventas de viviendas nuevas y los datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre el rendimiento de las refinerías de crudo. El jueves se conocerá el dato en este país del PIB trimestral y las solicitudes de desempleo, promedio de cuatro semanas, y comparecerá el gobernador de la Reserva Federal, Christopher J. Waller.

Ya el viernes se publicarán las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, el gasto y consumo personal del mes de septiembre, así como el número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes. En el plano empresarial, tecnológicas como Alphabet, Amazon o Intel publicarán sus resultados del tercer trimestre del año.

Otros mercados

En la región Asia-Pacífico, esta semana escasean las referencias, y solo destaca la publicación en Japón del PMI manufacturero y del sector servicios el martes, la compra de bonos extranjeros, el jueves, y el IPC de Tokio del mes de octubre, el viernes.