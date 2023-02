Súbelos una última vez, Powell: la Fed se acerca a la esperada pausa de tipos

Termina la reunión a doble día de la Reserva Federal (Fed). A las 20:00 horas se conocerá el comunicado sobre su decisión de política monetaria y media hora más tarde comenzará su retransmisión Jerome Powell, el 'streamer' con los seguidores más influyentes del mundo. De lo que diga, de cómo lo diga y en qué contexto sitúe sus palabras dependerá de si Wall Street sigue cotizando al alza como en enero o, por el contrario, se venga abajo.

Desde que se conoció el último informe de inflación hace dos semanas, el mercado ha consensuado que la Fed elevará los tipos de interés tan solo en 25 puntos básicos, otra reducción de marcha desde los 50 puntos básicos de diciembre y en camino hacia el esperado punto muerto o pausa en torno al 5%, el nivel orientativo del techo de tasas que avanzó a finales de 2022. Sin embargo, hay margen para que el presidente Powell reitere el mensaje de "tipos más altos durante más tiempo" que usó hace seis semanas e insista en que EEUU está evitando la recesión. Una vez más, las buenas noticias en el lado macroeconómico se interpretarán como malas noticias para los tipos.

Las claves de la reunión volverán a estar en la lectura que haga la Fed del proceso de desinflación, la situación del mercado inmobiliario y, una vez más, la fortaleza del mercado laboral y las presiones salariales que parecen ayudar a que el banco central siga endureciendo las condiciones de financiación. Powell ha recordado varias veces que le preocupa más una pausa prematura en las subidas de tipos que el riesgo de recesión.

"No creo que se pueda calificar como una recesión porque tenemos un crecimiento positivo. Es de nivel modesto, sí, pero es medio punto porcentual. Eso es crecimiento positivo. Es lento y está muy por debajo de la tendencia. No será un boom, sino un crecimiento muy lento", aseguró Powell el 14 de diciembre. De hecho, según se conoció la semana pasada, el crecimiento en el cuarto trimestre de 2022 se situó al 2,9%, cuatro décimas por encima de lo previsto por los economistas.

"Aunque la Reserva Federal parece favorecer otra reducción en la velocidad de las subidas de tasas, la comunicación durante el período entre reuniones sugiere que los gobernadores no han cambiado su visión. En otras palabras, el paso por el pico de la inflación es algo bienvenido, como su tendencia a la baja, pero la Fed no está convencida de que las presiones en los precios se disiparán rápidamente. Esperamos que Powell enfatice que un menor ritmo de alzas de tipos no señalan que el trabajo está hecho", apuntan Michael Gapen y Mark Cabana desde Bank of America.

Gilles Moëc, economista jefe de Axa Investment Management, no descarta sorpresas. "Vemos una subida de 0,25 puntos porcentuales, en línea con el consenso, para llegar al pico en el 5% en marzo. Lo que será crucial es el tono que muestre Powell: o cerca de una pausa, como el Banco de Canadá, o preocupado por la relajación de las condiciones financieras. Nos inclinamos por lo segundo. En lo que va de este ciclo, la Fed ya ha subido 425 puntos básicos en nueve meses, y esperamos un esfuerzo global de 500 pb, con recortes solo unos 2 años después de la primera subida", añade.

El movimiento de la semana pasada del Banco de Canadá no ha pasado desapercibido para los observadores de la política monetaria de la Fed. La autoridad que dirige Tiff Macklem dejó los tipos en el 4,5% tras una última subida de un cuarto de punto pero ligó la pausa a que se cumplan algunas condiciones como que la inflación siga desinflándose y la recesión se haga visible en sus primeras fases. Todo lo que no sea ese escenario puede que haga que el banco central vuelva a elevar tipos en los próximos meses.

En opinión de James Knightley y Padhraic Garvey, economistas de ING, los efectos de la subida acumulativa que ha realizada por la Fed pueden llevar a una pausa pronto: "El año pasado se produjo el ajuste de política más agresivo en cuatro décadas, pero los funcionarios de la Fed han sentado las bases para subidas más modestas de 25 puntos básicos en febrero y marzo. Sin embargo, se están acumulando fuerzas recesivas y parece que la inflación se desacelerará drásticamente a partir de aquí, lo que implica que los recortes de tasas estarán en la agenda más adelante este año".

El riesgo de acelerar la reducción de balance

Otra de las cuestiones en segundo plano que pueden mover más los mercados es que decide la Fed sobre su programa de reducción de balance. El pasado junio puso en marcha la retirada de estímulos hasta alcanzar cerca del medio billón de dólares en apenas seis meses. La cuestión es que las previsiones apuntan a que elevará a 100.000 millones de dólares al mes, o 1,2 billones en 2023, el ritmo de reembolsos o vencimientos no reinvertidos.

"Es importante destacar que cualquier mención de un posible aumento del tamaño de la reducción de bonos en el futuro o la consideración de cualquier venta de bonos (por ejemplo, la cartera hipotecaria) indicaría que no se siente cómodo con el lugar en el que se encuentran las tasas de mercado a más largo plazo", añaden Knightley y Garvey. La Fed más que duplicó su balance desde marzo de 2020 hasta 9 billones de dólares para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia del Covid-19. Volver al punto de partida será mucho más lento y parece ahora una misión imposible.