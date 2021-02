En las tripas del foro /WSB de Reddit: gamberros, degenerados y... memes

Lo de gamberros y degenerados lo autoproclaman ellos. Como si la cosa no fuera en serio... pero va en serio. El anonimato es el bien más preciado en el agregador de noticias con valoración social que es Reddit, pero tener un buen 'nick' o alias cuenta y mucho. Sobre todo si uno inicia una pequeña revolución -alentada por inversores profesionales de carne y hueso, millonarios e 'influencers'- que acaba disparando hasta un 2.700% anual las acciones de una cadena de videojuegos a la que los grandes 'hedge funds ' dan por defenestrada. Entonces, cuando inicias la batalla por GameStop, llamarte "Deepfuckingvalue" (algo así como "la hostia de valor oculto") puede convertirte en el protagonista perfecto de memes épicos con 'Matrix', 'Troya', 'Bola de Dragón' o el 'Señor de los anillos' como escenario.

Entrar a consultar lo que se comenta en una del millón largo de comunidades o foros en las que se divide Reddit es sencillo, puesto que en su mayoría son abiertos. Crear una cuenta lleva apenas un minuto. Ahora bien, sin influencia o 'karma' del bueno no se consigue nada. Se pude ver (leer y votar) pero no tocar. Olvídese de abrir un tema de debate si acaba de registrarse. Necesitará un mes antes de poder lanzar su propio "subreddit" o foro a la red social y comprobar si interesa o no a otros usuarios. Cuando lo logre, estará en manos de los moderadores -empleados de Reddit y verdaderos administradores de ese nuevo hilo de debate- que podrán darle forma, eliminar publicaciones concretas, echar a los usuarios que incumplan las reglas de la comunidad e incluso prohibir el foro. Si el tema gusta y tiene muchas visitas y votos conseguirá karma extra.

La operativa es similar al funcionamiento de Menéame y ForoCoches en España y cuenta con su propia jerga. Los hilos se mueven en torno a abreviaturas como OP (original), TIL ("hoy aprendí"), así como IAmA y AMA, que se emplean para abrir el hilo de "pregúntame algo", lo que ha permitido a la red social incorporar a personajes famosos como el expresidente Barack Obama para que los usuarios les trasladen sus preguntas. Los memes son parte esencial del debate, entre el ingenio y la provocación. También los emoticonos.

Los 'redditers' agrupados bajo el subforo 'Wallstreetbets' (WSB, 'apuestas de Wall Street'), el que ha iniciado el pulso a los fondos de cobertura con GameStop, AMC o la plata, superan ya los 8,18 millones de "degenerados", como ellos mismos se califican. En esta plataforma anuncian y explican sus inversiones y se coordinan para comprar acciones a través de hilos de conversación. Cuando este subforo se abrió, el 31 de enero de 2012, eran poco más de unos miles y, de hecho, no alcanzaron los 100.000 hasta cinco años después.

Enero de 2012... cuando el movimiento 'Occupy Wall Street' era todavía una realidad. A diferencia de aquellos manifestantes, los usuarios del WallStreetBets de Reddit han decidido echar un pulso al sistema financiero desde dentro a golpe de hilo, meme, abreviaturas, emoticonos y lenguaje irreverente... Pero también entrando en el mercado, tomando parte. Cada miembro invierte de media unos pocos miles de dólares pero juntos son un batallón que en sus llamamientos de los últimos días a entrar en GameStop, AMC, Blackberry o BB Liquidating (la antigua Blockbuster) han tirado también de la filosofía clásica con su referencia a "YOLO", el acrónimo inglés de "sólo se vive una vez", de carpe díem.

El lenguaje soez o subido de tono está permitido pero no todo vale: ni descalificaciones ni informaciones falsas o engañosas para manipular el mercado ni opiniones políticas. "A nadie le importan tus opiniones políticas. Si no se trata de aprovechar lo político para ganar dinero, deja ese equipaje en casa. WSB no es el escenario para tu regurgitación política ni será utilizado con fines propagandísticos por nadie", advierte en su listado de reglas la comunidad de pequeños inversores.

Los 'autistas' invocan las 'manos de diamante'

"Diamond Hands"💎🙌 está siendo el llamamiento más empleado en WSB desde finales de diciembre, cuando arrancó la batalla de los foreros contra Melvin Capital, el 'hedge fund' dirigido por dirigido por Gabriel Plotkin que habría perdido casi 4.000 millones de dólares por las compras en tromba de los pequeños inversores que hicieron reventar al alza el valor y provocaron lo que se conoce como "short squeeze" o estrangulamiento de las posiciones cortas. "Manos de diamante"... lo que en el argot viene a ser retener las acciones compradas, no vender y mantenerse fuerte para que ese movimiento de asfixia funcione a la perfección.

En tiempos de pandemia y distanciamiento social, la camaradería se impone en este subforo de "autistas" (también se autodenominan así) al grito de "hold" (mantener). "Realmente empujamos a los fondos corruptos hasta el punto de ruptura y les hicimos mostrar sus verdaderos colores. Creo que esto es sólo el comienzo de un gran cambio que se aleja de las empresas y se acerca al ciudadano medio", apuntaba por la noche el usuario "Kigfik" en el hilo Our darkest hour, que se ha abierto en plena debacle en bolsa de las firmas a las que los 'redditers' hicieron subir como la espuma.

El estallido dentro de la red contra el bróker Robinhood, la aplicación de trading sin comisiones, ha sido unánime entre los usuarios tras sumarse éste a otros gigantes del sector y prohibir la compra de valores como GameStop. De hecho, el pasado jueves se presentó en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York una demanda colectiva contra la plataforma asegurando que "ha privado a los inversores minoristas de la posibilidad de invertir en el mercado abierto tratando con ello de manipularlo". Para ellos ha sido un "traidor" y los memes de los foreros asé se lo han hecho saber.