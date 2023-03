Yellen descarta ampliar la garantía pública a todos los depósitos bancarios en EEUU

La secretaria del Tesoro de EEUU ha sido clara: cubrir todos los depósitos bancarios no es una opción contemplada por la FDIC. Durante una intervención en el Senado norteamericano, la expresidenta de la Reserva Federal ha contemplando así la opción de proteger a los bancos que quiebren, pero sin estandarizar esta herramienta. Despeja así las dudas sobre la información difundida este martes, en las que abría la puerta a poner en marcha medidas adicionales para proteger a los depositantes de bancos minoristas que sufran salidas masivas de dinero y amenacen con agrandar la crisis financiera, en un mensaje que fue interpretado como una señal de que estaba dispuesta a extender la protección de los depósitos aplicada con SVB Financial.

En su discurso, la mandataria también ha aprovechado para recordar que ni los accionistas ni los bonistas están protegidos por el Gobierno en caso de una bancarrota. "Es importante dejar claro que los accionistas y los tenedores de deuda de los bancos en quiebra no están protegidos por el Gobierno y que los contribuyentes no pagarán por las pérdidas de estos bancos", ha declarado Yellen, al tiempo que ha remarcado que el contribuyente no debe asumir ninguna pérdida derivada de la resolución de estas compañías. "La protección de los depósitos la proporciona el Fondo de Seguro de Depósitos, que se financia con las comisiones de los bancos asegurados", apostilla.

En este sentido, la titular del Tesoro ha criticado que los culpables de la caída de una entidad "no deberían beneficiarse de los recursos destinados" a reflotar una institución financiera. Ante los representantes de la Cámara ha asegurado que evitar que eso ocurra es una manera de que rindan cuentas. "Estaríamos encantados de trabajar con ustedes en esta legislación", ha matizado, mientras ha prometido que trabajará mano a mano con el Congreso para que los ejecutivos relacionados con la bancarrota de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank deberán responsabilizarse de lo sucedido.

Yellen ha acompañado su discurso con un mensaje de tranquilidad a los mercados, defendiendo que el "sistema bancario estadounidense es sólido" y que el Ejecutivo encabezado por Joe Biden pondrá en marcha las medidas necesarias para garantizar los ahorros. La secretaria del Tesoro ha trabajado de cerca junto a su sucesor al frente de la Fed, Jerome Powell, para restaurar la confianza en el sistema y calmar a los mercados financieros. Su discurso ha sido pronunciado poco después de que el FOMC haya elevado los tipos de interés en otros 25 puntos básicos -como estaba previsto- hasta situar la tasa de referencia en Estados Unidos en el 5% y abriendo la puerta a la posibilidad de que las subidas estén llegando a su fin.

Wall Street no se ha tomado demasiado bien las palabras de Yellen, dándose la vuelta rápidamente. Los principales índices de la bolsa de Nueva York han acabado la sesión con caídas superiores al 1%. En concreto, el Dow Jones ha cerrado con un retroceso del 1,63%, en línea con el Nasdaq (-1,6%) y el S&P500 (-1,26%). El problema sigue estando en la banca minorista, especialmente en First Republic Bank, cuya sangría en bolsa no cesa y este miércoles vuelve a perder más de un 16%, en línea con Pacwest, cuya apuesta por aceptar la inyección de 1.400 millones de dólares por parte de Atlas y aparcar la ampliación de capital le ha llevado a ceder más de un 17%. Zions Bancorp, por su parte, también se deja otro 6,5% y KeyCorp un 5,5%.