Trump amenaza con no dar más fondos a la OMS por su "sesgo" a favor de China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que estudia congelar los fondos que su Gobierno aporta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en plena pandemia de Covid-19. El presidente anunció primero que iba a congelar las aportaciones de Estados Unidos, aunque luego matizó que lo iba a estudiar.

Trump acusó a la OMS de ser una organización "sesgada" en favor de China, de haberse "equivocado" al no alertar antes del coronavirus y reprochó que la entidad criticase algunas de las medidas que su Gobierno adoptó al inicio de la pandemia, como la prohibición de viajes. "La OMS se equivocó, no avisó a tiempo, podrían haber avisado meses antes, lo habrían sabido, deberían haberlo sabido, probablemente lo sabían", dijo el presidente durante su rueda de prensa diaria sobre el coronavirus. "Cuando se equivocan en cada decisión, no es algo bueno", añadió. Trump recordó que Estados Unidos es el principal donante de la OMS y que financia "la mayor parte" de la organización.

Según datos de la OMS, para el periodo 2016-2017 Estados Unidos aportó un 76% de las aportaciones voluntarias, que representan más de tres cuartas partes del presupuesto de la organización, con sede en Ginebra. Trump en un inicio anunció que iba a congelar de una forma muy "poderosa" esos fondos, pero preguntado por si es el momento más oportuno para hacerlo en plena pandemia de Covid-19, rectificó y dijo que solo lo estaban analizando.

Además, sin entrar en detalles sobre su acusación, Trump dijo que las decisiones que toma la Organización Mundial de la Salud "parece que están muy sesgadas hacia China". Desde que llegó a la Casa Blanca hace más de tres años, a Trump no le ha temblado la mano para cortar la financiación y retirarse de organismos pertenecientes a Naciones Unidas como la Unesco o el Consejo de Derechos Humanos.