El empate entre Trump y Biden persiste en Florida a tres días de las elecciones.

La distancia entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su oponente en la carrera hacia la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden, se mantiene estrecha en Florida, como lo demuestran los dos puntos a favor del republicano que le concede un sondeo difundido este viernes, una diferencia que entra en el margen de error. De acuerdo con una encuesta del grupo Trafalgar, en este estado del sur, que con sus 29 votos en el Colegio Electoral es clave para ganar las elecciones, Trump registra 47,8% de intención de voto, mientras que Biden suma el 45,7%, no obstante el margen de error del sondeo es de 2,8%.

Los datos del estudio del Grupo Trafalgar, al que algunos medios señalan de tendencia conservadora, contrastan con otra encuesta de la Universidad de Quinnipiac, que en Florida otorga a Biden una diferencia de 3 puntos porcentuales (45 % sobre 42%). El sondeo de Quinnipiac, dado a conocer el jueves, refleja sin embargo que se ha reducido la ventaja de dos dígitos que ostentaba el exvicepresidente a comienzos de mes en otra encuesta hecha por esa universidad.

Además de Florida, la última encuesta de Quinnipiac fue hecha en Ohio, Pensilvania y Iowa, otros tres estados clave en las elecciones presidenciales y en los que el exvicepresidente del Gobierno de Barack Obama (2009-2017) lleva la delantera, salvo en el último.

En Iowa, con un margen de error de 2,8%, Trump logra el 47% de intención de voto y aventaja por un punto a Biden, quien a su vez en Pensilvania aglutina el 51% y adelanta al presidente por 7 puntos porcentuales, arriba de los 2,7% de margen de error, de acuerdo con la encuesta de Quinnipiac. Este sondeo muestra que en Ohio, el demócrata está por delante de Trump con 5 puntos porcentuales y con un margen de error del 2,9%.

Florida es uno de los campos de batalla en esta campaña electoral y que puede decidir quién ocupará la Casa Blanca los próximos cuatro años, y en vista de ello los dos principales candidatos redoblan esfuerzos en este estado. El jueves, y con la pandemia de la Covid-19 y la economía como principales argumentos, Trump y Biden ofrecieron actos de campaña a la misma hora, el primero en la ciudad de Tampa, al suroeste del estado, y el exvicepresidente en el sureño condado de Broward, vecino del de Miami-Dade. Posteriormente, Biden ofreció otro mitin en Tampa.

La campaña de Biden informó que la candidata demócrata a vicepresidenta, Kamala Harris, tendrá el sábado actos de campaña en Miami y otras localidades de Florida. Según el promedio de encuestas que cada día actualiza el sitio especializado Real Clear Politics, en Florida el demócrata tiene 1,2% de ventaja sobre Trump, mientras que a nivel nacional se amplía hasta los 7,8 puntos porcentuales.