El mundo celebra el 75 aniversario de la Segunda Guerra Mundial en cuarentena

El mundo conmemora esta viernes el 75 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Los líderes de las principales potencias mundiales han tenido que celebrar el día con eventos menos masivos y pomposos que en años anteriores debido al distanciamiento social impuesto por la pandemia de coronavirus.

Las autoridades alemanas conmemoraron hoy el final de la II Guerra Mundial como "liberación del nazismo" aunque, como recordó el presidente Frank Walter Steinmeier, se necesitaron tres generaciones para asumirlo así. El plan original era realizar un gran acto de Estado en Berlín pero la pandemia del coronavirus obligó a que la ceremonia se realizará con un círculo reducido de participantes. Los únicos asistentes a la ceremonia fueron, además de Steinmeier, la canciller Angela Merkel; el presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble; el primer ministro de Brandeburgo y presidente de turno del Bundesrat, Dietmar Woidke, y el presidente del Tribunal Constitucional, Andreas Voßkuhle. Todos ellos depositaron ofrendas florales en la "Neue Wache", un monumento a todas las víctimas de las guerras y de las dictaduras en cuyo centro hay una gran reproducción de una escultura de Käte Köllwitz que representa a una madre con un hijo muerto en sus brazos.

La reina Isabel II encabeza este viernes las celebraciones en el Reino Unido con un discurso televisivo que culminará una jornada de festejos organizados en confinamiento. Aparte de sus mensajes anuales por Navidad, este será solo el sexto discurso televisado que ofrece la monarca en su reinado de 68 años, lo que indica la excepcionalidad de los tiempos actuales, con el encierro impuesto por la pandemia. Aviones militares sobrevolarán Londres, Cardiff, Edimburgo y Belfast, mientras se anima a los británicos a organizar fiestas con té y dulces en casa, y después del discurso de la Reina se prevé que muchas personas salgan a los portales o balcones a cantar "We will meet again", de Vera Lynn, canción famosa durante la guerra.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió este viernes a varios líderes mundiales telegramas de felicitación con ocasión del aniversario de la liberación de Europa del fascismo, según informó el Kremlin. Putin felicitó con la efeméride a los dirigentes occidentales, entre ellos los líderes de EEUU, Francia y el Reino Unido, así como a los líderes de los países exsoviéticos, que lucharon junto con los soldados rusos en filas del Ejército Rojo. Además, Putin habló este viernes por teléfono con la canciller alemana, Ángela Merkel, sobre el aniversario de la victoria soviética sobre el fascismo en Europa, que se conmemorará mañana en Rusia. "Para Rusia y Alemania esta fecha tiene un significado especial y simbólico", señaló el Kremlin. Este año Rusia no celebrará el 9 de mayo el histórico desfile militar en la Plaza Roja debido a la pandemia del coronavirus, pero sí mantendrá una parada aérea y otros actos conmemorativos que tendrán lugar en formato virtual para no infringir las normas sanitarias vigentes en el país.

El presidente francés Emmanuel Macron, tenía planeado desplazarse este virnes a Moscú para celebrar la capitulación de la Alemania nazi en una gran desfile de la Victoria junto a otros dirigentes internacionales, pero se quedó en suelo francés. En un primer momento, el Gobierno anunció la suspensión de las celebraciones en todos los departamentos por el coronavirus, con la excepción de un homenaje nacional en París. La decisión provocó la ira de muchos alcaldes y asociaciones de antiguos combatientes, y el Ejecutivo tuvo que dar marcha atrás, aunque pidió que las ceremonias se organizaran en formato reducido y sin público.

8 mai 1945, la Victoire.

La flamme du Soldat inconnu brûle toujours pour les héros qui nous ont apporté la Paix. 75 ans après, des femmes et des hommes se battent pour que vive cette Paix. Pour eux, hissons haut nos couleurs. pic.twitter.com/PY2YegML9g — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 8, 2020