Cómo eliminar los 'me gusta' de las publicaciones y fotos de Instagram

Instagram ha sido durante años el reflejo de la cultura de los likes en las redes sociales. El éxito de cada foto y cada publicación se mide por la cantidad de corazones que consiguen y este volumen total de 'me gusta', además de la cantidad de seguidores, es uno de los parámetros que se utilizan para cerrar acuerdos publicitarios o colaboraciones con influencers y otra serie de perfiles públicos.

Aunque ahora, además, la competición por los likes se comparte con la de las reproducciones de otros formatos como TikTok o los mismos reels de Instagram, la plataforma decidió dar la posibilidad de ocultar el recuento total de 'me gustas' para poder limitar o reducir, en las ocasiones que así lo elija el dueño o dueña del perfil, el impacto de los corazones recolectados.

El gesto para cancelar el contador de 'me gustas' es muy sencillo, tanto en móviles Android como iPhone. Simplemente hay que ir a la configuración de cada post y desplegar la lista de opciones. Entre todas ellas, aparecerá 'Ocultar el recuento de Me gustas'. Se pulsa... ¡y listo! No es necesario hacer nada más. Los likes seguirán estando disponibles para que el dueño o dueña del perfil los consulte pero los seguidores y el público general, dependiendo del tipo de perfil que se maneje (público o privado), no podrán saber cuál es la cantidad de likes que ha recibido esa publicación.

. .

Es necesario seleccionar esta opción manualmente en cada publicación. En el caso de querer volver a activar o volver a hacer público este recuento, es tan sencillo como volver a ir la configuración y seleccionar la opción 'Mostrar el recuento de Me gustas'. Automáticamente, esa información volverá a estar disponible para todos aquellos que tengan acceso a nuestro perfil.