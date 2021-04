Cómo saber si me han aprobado la Renta Activa de Inserción

La Renta Activa de Inserción (RAI) es una prestación estatal que gestiona directamente el SEPE y que se destina a aquellos ciudadanos que no pueden acceder a la prestación por desempleo o al subsidio. Para poder solicitarlo es necesario no tener trabajo y estar inscrito como demandante del empleo durante todo el periodo durante el que se reciba la prestación. Además, habrá que ser menor de 65 años y no recibir unos ingresos mensuales superiores al 75% del salario mínimo interprofesional.

Para presentar la solicitud es necesario disponer del formulario debidamente cumplimentado (se puede descargar online desde la web del SEPE) y el trámite puede gestionarse online, por correo o en cualquier sede del SEPE bajo solicitud de cita previa.

Después de tres meses de la presentación de la solicitud se entenderá, si no ha habido respuesta por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, que esta ha sido denegada, aunque el SEPE está obligado a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla.

De todas formas, el solicitante o interesado puede acceder e informarse sobre el estado de su expediente en cualquier momento que lo considere oportuno. Se puede acceder a la solicitud a través de la web del SEPE utilizando certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña cl@ve; a través del teléfono de atención al ciudadano o en la oficina en la que se presentó la solicitud bajo petición de cita previa.

En el caso de realizar esta gestión a través de la Sede Electrónica, habrá que seleccionar el trámite desde el menú de Consultas (haciendo clic en este enlace) y acceder a 'Consultar prestación'. Tras identificarse, aparecerá el estado de la solicitud del RAI asociada a su usuario o DNI.