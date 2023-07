Así puedes encontrar el mejor restaurante sin mirar las valoraciones de Google

JUST EAT

¿Cómo conseguir comer en buenos restaurantes sin entrar en Google? Esta es una de las preguntas que posiblemente más cueste responder y cuya respuesta no sea otra que "mediante la opinión de otras personas". En este caso, la idea se puede plasmar en otras opciones que sobrepasen los puntos más inimaginables.

Posiblemente hoy en día, la gente se deje de llevar por los comentarios, las reseñas o los vídeos en redes sociales como TikTok o Instagram, por ejemplo. Por ello, estas son algunas de las mejores estrategias que resaltarán la importancia de ciertos detalles que suceden en el restaurante y se valoran, pero no se piensa que pueden ser determinantes para repetir o no.

El precio es uno de los puntos más importantes a la hora de buscar un restaurante para comer o cenar. En general, la gente se centra en la calidad-precio, y por ello, el precio se ubica en ese rango de las características más importantes junto con el gusto de la comida. Dentro del precio de la comida y su calidad, también se puede introducir el tamaño con el que cuentan los menús.

La importancia de lo especial; otro de los puntos

Los restaurantes actuales suelen guiarse por la novedad y también quieren ser los primeros en todo. La realidad es que en estos casos, un restaurante que se guíe por las novedades tiene su lado bueno y su lado malo. Es decir, que un restaurante innove es tan importante como en cualquier otro sector, el problema se abarca cuando no se especializan en nada y lo globalizan mediante los distintos tipos de comida.

El conocimiento de los trabajadores en torno al menú es un punto más que fundamental, ya que ayudará a los comensales a elegir el mejor de los platos. Si un restaurante cuenta con personas que saben explicar cada plato, hay que estar seguro de que al menos cuentan con un gran interés en lo que hacen, lo que ayudará a conseguir un mejor servicio.

Mejor servicio: cómodo, limpio y buen ambiente

Más puntos que deberían ser fundamentales para elegir si comer en uno u otro sitio, recae en la limpieza, el orden y los buenos olores. La limpieza empieza desde el mobiliario, pasando por la cubertería que tienen en las mesas, hasta el baño. Con ello, los olores que el local desprenda, algo imprescindible para decidir si es o no tu sitio. A esto, obviamente habría que sumarle la comodidad del sitio.

Con ello, relacionar que el servicio también se ofrece de cara a la imagen, ya que si existe cordialidad, respeto y buena relación entre los compañeros y jefes, significa que el servicio será mucho mejor. Lo mismo sucede con el cliente, si existe paciencia entre ambas partes.

No por ello menos importante, la relación existente entre los clientes y el restaurante, es decir, te encuentres o no en una zona turística, la mayoría de sus clientes no deben ser turistas. Para que un restaurante sea bueno y reelegido, deberá contar con las personas que vivan en la zona, algo fundamental para conseguir repetir.