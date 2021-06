Cómo comprar una casa prefabricada barata: así es la hipoteca más rentable

Las casas prefabricadas son alternativas a la vivienda tradicional con cada vez más interés por parte de futuros compradores. Se trata de viviendas más baratas (precio un 30% más bajo de media), que se entregan en pocos meses y que permiten un diseño personalizable en la mayoría de sus aspectos. Pero, ¿cómo se financia una casa prefabricada? ¿Hay hipotecas específicas para estas viviendas?

Sí, existen hipotecas adecuadas para las casas prefabricadas, pero su concesión depende del tipo de casa. Primero hay que tener en cuenta si la vivienda es considerada como un bien mueble o un bien inmueble. Estas son las diferencias entre ambos:



​Vivienda no anclada al suelo.

Posee sus propios medios para abastecerse de luz y agua. Bien Mueble:



Vivienda con anclaje de obra al suelo.

Posee tomas de luz.

Precisa de abastecimiento de agua público. Bien Inmueble:

En el primer caso, para la instalación de una casa prefabricada en una parcela se necesitarán ciertas licencias, como la de la ubicación de la casa móvil, pero no la de obra.

En el caso de un bien inmueble, serán necesarios los permisos típicos de una casa tradicional: licencia para construcción y ubicación, cumplir con la Ley de Ordenación de Edificios (LOE), el Código Técnico de Edificación (CTE) e incluirla correctamente en el Registro de la Propiedad.

La mejor hipoteca para una casa prefabricada

Una casa prefabricada puede ser financiada a través de una hipoteca siempre y cuando se trate de un bien inmueble. En esa situación se recomienda la contratación de la conocida como hipoteca autopromotor.

Tal y como señalan los expertos de BBVA, esta hipoteca es la más utilizada por los propietarios de parcelas que quieren edificar en ellas una vivienda. A diferencia de otros préstamos hipotecarios tradicionales, el cliente no recibe todo el dinero de golpe, sino que el banco le da bonos con dinero mientras la construcción se desarrolla.

El primer pago es el de mayor cuantía para sufragar los gastos iniciales. A partir de ahí, el cliente continúa recibiendo el dinero en cuotas estipuladas previamente.

Cómo financiar una casa prefabricada como bien mueble

Si la vivienda es un bien mueble no hay opción de hipoteca, pero eso no quiere decir que no se pueda financiar. La opción en estos casos es contratar un préstamo personal para hacer frente al pago de la vivienda. Las entidades bancarias ponen a disposición de sus clientes préstamos para pagar proyectos personales de elevado coste.