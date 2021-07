¿Cómo se ejecuta una sentencia que decreta un desahucio de vivienda?

Una vez es firme, o si, no siéndolo se despacha ejecución provisional –supuesto improbable-, se ejecutará la condena a entregar la vivienda, que se denomina lanzamiento. En el día señalado por el juzgado, si no se ha entregado antes la casa, se desplaza a la vivienda una comisión judicial acompañada de policía y de un representante del ejecutante –generalmente el procurador-.

Se lleva también un cerrajero y, salvo que por alguna causa no deba llevarse a cabo, el arrendatario es en ese acto desalojado de la vivienda, procediéndose (por lo general) a cambiar el bombín. La comisión judicial pone formalmente en posesión de la vivienda al ejecutante.

Como imaginará, no es infrecuente que la diligencia se suspenda para que el arrendatario termine de sacar sus cosas, por ejemplo, aunque ello no esté dispuesto en la ley. Si existen deudas de rentas, estas se ejecutan al margen de la obligación de entrega de la vivienda, computándose la cantidad hasta la fecha del desalojo. Estos importes se ejecutan como cualquier deuda dineraria, librando embargos, retenciones de sueldo, etc.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com