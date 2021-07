Vivienda en proindiviso: ¿quién debe acudir y votar en las juntas de vecinos?

PREGUNTA La que fuera vivienda de mis padres ahora nos pertenece a sus tres hijos, un tercio a cada uno. Se plantea la instalación de una piscina en la comunidad y entre nosotros no estamos de acuerdo sobre lo que se debe votar. ¿Hay forma de saberlo?

La Ley de Propiedad Horizontal solo dice que, cuando un piso o local pertenece en proindiviso a varios propietarios, estos deben nombrar un representante que pueda asistir y votar en las juntas de la comunidad.

Como es lógico, lo normal sería que entre los tres tomen la decisión de cuál ha de ser el voto por consenso o, si no es posible, por mayoría. Hay que tener en cuenta que si quien acude a la junta no cumple con el pacto interno al que ustedes hayan llegado y vota en otro sentido, su voto será perfectamente válido, y el conflicto se circunscribirá a sus relaciones internas.

Algunas sentencias han respaldado las decisiones de comunidades de no dar por válido el voto de un representante de un proindiviso si no justifica que ostenta la representación de los condóminos, al entender que no se da la presunción propia de, por ejemplo, la sociedad de gananciales.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com