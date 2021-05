Cuándo es rentable pagar a un bróker para conseguir una hipoteca al 100%

Cuando aceptan financiar la compra de una vivienda, la mayoría de los bancos españoles prestan un máximo del 80% de lo que vale ese inmueble, por lo que es necesario tener ahorros para pagar el 20% restante más un 10% adicional para abonar los gastos de formalización (impuestos, notaría, etc.). Sin embargo, cada vez hay más agencias intermediarias (también llamadas brókeres) que se encargan de negociar la concesión de hipotecas que financien hasta el 100% de la adquisición para que el comprador no tenga que aportar tanto dinero de su bolsillo.

Estos profesionales, no obstante, no suelen trabajar gratis: por norma general, cobran unos honorarios que cuestan entre el 2% y el 5% sobre el importe del préstamo obtenido; a pagar en el momento de firmar las escrituras. Cabe preguntarse, en consecuencia, si realmente conviene recurrir a un bróker para financiar más del 80% del valor de la vivienda. Según el comparador bancario HelpMyCash.com, normalmente sí vale la pena contratar sus servicios, aunque es recomendable hacer varias comprobaciones para asegurarse.

Cómo analizar si sale a cuenta un bróker

Para empezar, los analistas de HelpMyCash recomiendan a los clientes que comprueben, como es lógico, si disponen del suficiente dinero ahorrado para pagar los honorarios del bróker más los gastos de formalización. En caso de que no se cuente con suficientes fondos propios, es posible que el intermediario consiga incluir sus emolumentos en el importe del préstamo (financiar sus honorarios), pero es una opción que no siempre es viable.

Ahora bien, ¿de qué sirve recurrir a un bróker por no tener muchos ahorros si luego hay que pagar sus honorarios? Según este comparador, un solicitante que vaya por su cuenta rara vez podrá obtener una financiación de más del 85% o del 90% (salvo que su perfil sea muy bueno o compre el piso de una entidad financiera), mientras que los intermediarios son capaces de negociar hipotecas de hasta el 100% con mayor facilidad.

Así, por ejemplo, si el cliente necesita financiar el 90% de la compra y el bróker le consigue hasta un 100%, abonarle una comisión de entre el 2% y el 5% sí valdrá la pena, pues le permitirá acceder al préstamo y, a la vez, mantener un cierto volumen de dinero ahorrado. A esto hay que sumar, además, que los brókeres pueden conseguir unas mejores condiciones que las que el cliente podría encontrar por su cuenta: un interés más bajo, menos vinculación, etc. Por lo tanto, es probable que sus honorarios se amorticen en unos años gracias al ahorro obtenido con la hipoteca negociada por el intermediario, aunque conviene hacer cuentas para comprobarlo.

Hay otras maneras de conseguir más del 80%

Habrá ocasiones, sin embargo, en las que contratar a un bróker no salga a cuenta: si no se tienen ahorros suficientes para pagar sus honorarios más los gastos de formalización, si las condiciones obtenidas por este no son atractivas… En estos casos, desde HelpMyCash afirman que hay otras maneras de obtener una hipoteca que financie hasta el 100% de la compra de la vivienda o, al menos, más del habitual 80%.

Por ejemplo, hay entidades como Bankinter, Liberbank o Deutsche Bank que financian toda la compra si la vivienda adquirida les pertenece. Y otras como Hipotecas.com o Kutxabank pueden cubrir hasta el 90% o incluso el 100% del valor de la vivienda si el cliente es funcionario o puede aportar otra propiedad como garantía adicional. Conviene decir, eso sí, que para que estos bancos aprueben la operación es imprescindible ser solvente: tener ingresos suficientes para pagar las cuotas, contar con estabilidad laboral, etc.

Financiar el 100% de la compra es más arriesgado

Antes de contratar esa hipoteca de más del 80%, sea a través de un bróker o no, conviene tener claro que el importe de ese préstamo será más alto de lo habitual, así que sus cuotas también serán más caras. Para rebajar esas mensualidades, el cliente puede elegir un plazo más largo (hay bancos que permiten devolver el dinero en hasta 40 años), pero cuanto más se tarde en amortizar el crédito, más se pagará en intereses.

Asimismo, contratar un préstamo que financie hasta el 100% de la compra tiene un riesgo añadido: si el banco embarga la vivienda por impago y su valor ha bajado desde la fecha de adquisición, la subasta del inmueble puede ser insuficiente para cubrir la hipoteca pendiente. En estos casos, el cliente se quedaría sin hogar y aún debería dinero a la entidad prestamista.

Por todo eso, desde HelpMyCash aconsejan asegurarse de poder pagar las cuotas de la futura hipoteca sin problemas (lo ideal es no dedicar más del 35% de los ingresos netos al abono de las mensualidades). Además, recomiendan estudiar cuál es el precio de la vivienda en la zona en la que se pretende residir para analizar su evolución y comprobar si el inmueble que se quiere adquirir tiene un coste más alto de la cuenta o no.