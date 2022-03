En caso de divorcio, ¿quién hace frente a los gastos de la comunidad de vecinos?

Me acabo de divorciar tras un proceso contencioso. La sentencia atribuye el uso de la vivienda familiar a mi mujer e hija, pero no dice nada respecto de quién debe abonar los gastos de Comunidad. Mi abogado dice que los debe pagar ella porque se trata de un gasto inherente al uso, pero la abogada de mi exmujer dice que lo tenemos que abonar a medias. Me gustaría hacer las cosas como es debido. ¿Me pueden aclarar este asunto, por favor? Gracias.