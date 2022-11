Los países bálticos sufren la crisis de la energía que sube el precio de la vivienda.

El inicio de la guerra de Ucrania cumple nueve meses, ahora con la llegada del invierno, el precio de la electricidad y la calefacción aumentan causados por la inestabilidad económica en Europa tras el comienzo del conflicto, lo cual se combina con los altos tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), han impactado de lleno en el mercado inmobiliario báltico. Los elevados precios de la vivienda durante los últimos años hicieron que este mercado se convirtiera en uno solo de vendedores, con un alto volumen de transacciones, pero los últimos acontecimientos han comenzado a revertir esta tendencia, dice a EFE Audrius Gunadivicius, presidente de la Asociación Lituana de Agencias Inmobiliarias.

"Todavía no es un mercado de compradores", afirma, e indica que los vendedores todavía no están sintiendo "estrés" para actuar, mientras que en el mercado de la vivienda de nueva construcción, las inmobiliarias han vendido gran parte de su inventario y están comunicando que no bajarán los precios. Gediminas Simkus, presidente del Consejo del Banco de Lituania, declaró recientemente a la prensa que los indicadores de asequibilidad de la vivienda se han deteriorado por segundo año consecutivo, por lo que las autoridades deberían plantearse "tomar la iniciativa" para mejorar la situación.

En la capital de la vecina Letonia, en octubre se detectaron fluctuaciones de precios negativas en los mayores distritos y en varios barrios los precios de los apartamentos cayeron en más de un 4% a lo largo del mes. También el precio de los apartamentos estándar en los suburbios de Riga, de construcción soviética, ha caído, informó en un reciente análisis Arco Real Estate, una inmobiliaria que opera en Letonia y en Lituania.

Dainis Gaspuitis, un economista del banco sueco SEB en Letonia, escribió en un análisis reciente de los precios que "una ligera caída es inevitable", aunque sus dimensiones se verán determinadas por la gravedad de la recesión, que a su vez dependerá de cómo se desarrolle la situación energética en Europa el año que viene. El fuerte declive de precios y transacciones en Letonia contrasta con agosto, cuando la página web de la televisión pública proclamaba que "el mercado de la vivienda está caliente, la demanda excede de lejos la oferta, tanto en términos de alquiler como de compra".

Según señalaba entonces este medio, quienes buscaban un nuevo hogar de alquiler más asequible debido a la subida de precios del suministro energético tenían grandes dificultades para encontrar una vivienda adecuada a un precio razonable.

En Estonia, según datos de Arco, en el mes de octubre se vendieron un total de 1.771 viviendas, un 8,9% menos que el mes anterior y un 33% menos que en octubre de 2021. "La reducción de la actividad en el mercado era hasta cierto punto predecible, ya que en septiembre ya se hizo notar que la liquidez del mercado de la vivienda en general se había deteriorado abruptamente y que los periodos de venta habían comenzado a alargarse frente al creciente volumen de ofertas", destacó la inmobiliaria.

Un sondeo de Uusmaa, una gran inmobiliaria estonia, ha confirmado el declive del mercado en ese país, al revelar que en septiembre el número de transacciones se redujo en un 21,6% con respecto a agosto y el precio medio lo hizo en un 8,8%. Según el analista inmobiliario Risto Vähi, citado por el estudio, "la gente ha adoptado una actitud de espera y el foco con frecuencia está en comprar otros bienes que no son la vivienda".

En vista del precio de los servicios públicos, antes de tomar una decisión importante, "quieres ver primero las nuevas facturas de la calefacción", afirmó el analista, que apuntó también a factores como la subida del Euríbor (los tipos de interés influidos por el BCE). Los tipos de las hipotecas están subiendo en los tres países bálticos, de los cuales Lituania es el estado más afectado, según indicó recientemente la cadena privada lituana TV3.

"Los datos más recientes del Banco Central Europeo muestran que el tipo de interés medio de las hipotecas en Letonia era del 3,45% en septiembre, el más alto de todos los países de la eurozona, mientras que en Letonia era del 3,34% y en Estonia del 3,18%", informó dicho medio. Simkus, del Banco de Lituania, y miembro del consejo de gobierno del BCE, afirmó por su parte que esta entidad debe subir los tipos en diciembre en al menos medio punto o incluso más.