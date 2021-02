PATRIZIA pierde un 13% pero 'respira' gracias a su cartera de activos logísticos.

PATRIZIA, socio líder en activos inmobiliarios globales, ha anunciado unos ingresos operativos de 116,5 millones de euros, una cifra que se sitúa un 13,4% por debajo que la reportada el año anterior pero en línea con sus previsiones para 2020. Asimismo, la empresa ha logrado levantar capital por valor de 1.900 millones de euros, de los cuales más de la mitad provienen de clientes internacionales.

El paso de la Covid-19 no mermó el movimiento en su cartera ya que sus activos bajo gestión alcanzaron los 47.000 millones de euros, un 5,7% más que en 2019. El foco en las estrategias de inversión Core y Core plus y en inversiones seleccionadas de Value Add, así como en segmentos resistentes a las crisis –como el residencial o el logístico– han ayudado a resistir la presión de las crecientes incertidumbres del mercado. Además, los ingresos de gestión recurrentes han aumentado un 1,3% interanual hasta los 193,4 millones de euros.

Con esta actividad, PATRIZIA ha incorporado a su plataforma a más de 30 nuevos clientes, aumentando así su base a más de 450 inversores, y ha ampliado aún más su posición como socio líder para activos globales en 2020, ubicándose en el 'top 3' de gestores de inversiones inmobiliarias independientes en Europa.

Para el año fiscal 2021, PATRIZIA espera unos ingresos operativos en un rango de entre 100 millones y 145 millones de euros. Este rango está basado en la asunción de que los activos bajo gestión y los honorarios por su administración continuarán creciendo en comparación a 2020, estabilizando estos ingresos operativos en un nivel alto.

Wolfgang Egger, CEO de PATRIZIA AG, ha afirmado que, en 2020, "fuimos capaces de captar alrededor de 1.900 millones de euros de capital nuevo para inversiones en mercados resilientes de Europa. Nuestros clientes confían en nosotros incluso en tiempos difíciles por tres razones: somos un socio con visión de futuro, invertimos de manera responsable y tenemos una amplia trayectoria entregando valor. Junto a nuestro sólido desempeño en los mercados de transacciones de activos inmobiliarios, estas cifras validan los impulsores de valor a largo plazo de la gestión de activos inmobiliarios: cambio demográfico, un entorno de tipos de interés bajos durante más tiempo y la consolidación del mercado en curso".

En palabras de Karim Bohn, CFO de PATRIZIA AG, "nuestro sólido balance y el elevado grado de flexibilidad financiera continuarán proporcionando estabilidad y más oportunidades de crecimiento a PATRIZIA en el futuro. Durante 2020, hemos podido mostrar una mayor disciplina de costes y aumentado al mismo tiempo nuestros ingresos por gestión recurrentes".