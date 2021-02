Hoteles, logística y vivienda: los fondos extranjeros pisan fuerte durante 2021

La Covid-19 no frena al ladrillo. El sector inmobiliario se prepara para recibir este 2021 una inyección de aproximadamente 9.500 millones de euros, un 18% más que el año pasado, según Cushman & Wakefield, y dos tercios de las inversiones vendrán de fondos extranjeros. Todavía quedan muchos meses del año por recorrer y una pandemia a 'vencer', pero las firmas foráneas ya han hecho varios movimientos que confirman su interés por el mercado español.

El grupo alemán Freo se convirtió en el último protagonista de este tipo de movimientos al anunciar su decisión de invertir hasta 400 millones de euros en el sector hotelero. La noticia ha sorprendido al sector por la vulnerabilidad de la industria turística tras el parón de actividad por las cuarentenas. Sin embargo, fuentes conocedoras de la operación explican que el valor de algunos inmuebles ha bajado lo suficiente como para tomar ese 'riesgo' y el sector turístico mantiene su atractivo. El foco de la compañía está desde ahora en hoteles de entornos urbanos, como Madrid y Barcelona, y vacacionales, en Baleares, Canarias y la Costa del Sol. Con esto, la firma alemana planea engrosar su cartera de activos, que ya está valorada en unos 780 millones de euros, según su último comunicado de resultados.

Otro fondo alemán, Patrizia, también reafirmó su apuesta por el sector inmobiliario español con la adquisición de un edificio residencial en Barcelona por 34 millones de euros. Con esta compra de enero, la firma ha reforzado su presencia en el distrito 22@ de la ciudad condal, en el que ya contaba con seis activos de distinta tipología. Patrizia es uno de los grandes fondos inversores en España y su portafolio en la península ibérica acumula un valor de 170 millones de euros.

Los franceses no han querido quedarse atrás. El grupo galo Primonial ha entrado en una joint venture con Lar España y Aedas Homes para participar de promociones destinadas al 'build to rent'. Sin embargo, esta no es su primera aventura empresarial en España. El fondo dio sus primeros pasos en 2017 con la compra de la clínica Sant Antoni, en Barcelona, por 20 millones de euros.

Durante estos meses también se ha visto cómo muchos fondos han decidido reorganizar su estructura, como el caso de la firma de inversión norteamericana Blackstone. Esta empresa es actualmente la mayor tenedora de viviendas en alquiler del país y las administra bajo sus cinco socimis. Ahora bien, desde diciembre del año pasado ha sacado a dos de sus vehículos de la bolsa tras vender los activos. Fuentes de la empresa explicaron a este medio en su momento que las desinversiones obedecen a las estrategias de la empresa de cara a los próximos años, por lo que será clave observar a qué tipo de activos destinan el dinero.

Desde Suecia también llegan noticias. El fondo sueco EQT, que ya es dueño del portal Idealista, inauguró su segundo fondo inmobiliario a finales de 2020 y ha dirigido gran parte de su artillería a España. De hecho, el responsable de la estrategia de Real Estate en el país, Carlos Moreno, contó a 'El Economista' que la meta del fondo es "adquirir participaciones en capital por un valor de entre 40 millones y 200 millones de euros".

En definitiva, los fondos extranjeros están ganando cada vez más cuota de mercado en el sector inmobiliario, y ya están viendo los beneficios de sus inversiones. Este año en el que las promotoras cotizadas españolas -Aedas Homes, Metrovacesa y Neinor Homes- repartirán los dividendos 'congelados' por la Covid, solo hay una entidad nacional, el Banco Santander, que ostenta la mayor parte del accionariado. El resto del dinero sale del país. El empuje económico de los fondos puede 'animar' a un sector que ya acarrea el lastre de otra crisis, pero los expertos piden cautela a la hora de crear expectativas por las últimas desinversiones que se han producido.