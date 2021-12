¿Qué plazo tienen los vecinos para impugnar los acuerdos de la junta?

Hace casi dos semanas que se celebró en mi comunidad una Junta en la que se adoptó un acuerdo con el que no estoy de acuerdo en absoluto y respecto del que no se había hecho mención alguna en el Orden del Día de la citación. No acudí a la Junta, pero me gustaría saber qué plazo tengo para su impugnación y desde cuando se cuenta