¿Puede la comunidad prohibirme poner un toldo en el local del edificio?

He adquirido un local a la calle en un edificio en régimen de comunidad de propietarios. Antes había un bar y yo he instalado una frutería. Por la tarde da el sol directo en el escaparate, de modo que, previo permiso del Ayuntamiento, he instalado un toldo exactamente del mismo color del de los balcones de los pisos superiores. Aún no me han dicho nada, pero me consta que ya hay algunos vecinos que consideran que debía haber instalado el toldo porque es fachada. En los estatutos de la comunidad lo único que se dice es que los propietarios de los locales pueden colocar letreros, marquesitas… pero no habla de toldos ¿Puedo tener problemas?