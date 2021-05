El usufructo es el derecho de uso y disfrute de un bien ajeno. Por tanto, en este caso será el derecho real a disfrutar de esa casa, sea de modo vitalicio o hasta una fecha. Este derecho se puede constituir por acto inter vivos o mortis causa, como en el caso que nos plantea usted.

¿Qué supone un usufructo dejado en herencia sobre una casa?

La cuestión es que la propiedad sobre esa casa –por seguir con su caso- se habrá desmembrado entre usufructo –derecho de uso y disfrute- y nuda propiedad –es decir, el derecho de propiedad excluyendo las facultades de usar y disfrutar la casa-.

El nudo propietario carece del derecho de uso y disfrute, no podrá usar la vivienda hasta que no acabe el usufructo. Por su parte, el usufructuario es quien usará y disfrutará de una propiedad que no es suya.

El usufructuario puede, como hemos dicho, usar la casa, pero también puede disfrutarla, y el concepto jurídico de disfrute se corresponde con la obtención de frutos, lo que en el caso de una vivienda consiste en el alquiler de la misma.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com