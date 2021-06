La mujer que 'construyó' Pekín y ahora negocia sus joyas con Blackstone

Zhang Xin nació en 1965 y las primeras líneas de su hoja de vida dan fe del esfuerzo que tuvo que hacer esta mujer para convertirse en una de las personas más importantes del sector inmobiliario en China. Su andadura profesional comenzó en las fábricas de juguetes y electrodomésticos del país durante la era comunista de Mao Zedong. La mujer ascendió poco a poco y se inspiró de ciudades como Londres, Hong Kong y Nueva York para transformar el ladrillo gris que dominaba las calles de Beijing en el oasis de modernidad que el Gobierno en funciones de Xi Jinping se ha propuesto levantar para competir con occidente... y ahora el fondo norteamericano Blackstone quiere comprarlo.

La mujer dio vida, junto a su esposo y socio Pan Shiji, a una ciudad 'nueva' de 16.8 millones de metros cuadrados. Sus prestigio en el sector era tal que consiguió atraer arquitectos famosos como Zaha Hadid para diseñar el proyecto. El mundo la conoce como 'la mujer que construyó Beijing' y las últimas cifras de la revista 'Forbes' fijan su fortuna en más de 3.000 millones de euros, un monto que supera al de magnates occidentales como Oprah Winfrey, la reina Isabel II y Donald Trump . En cuanto a la superficie a su nombre, el imperio inmobiliario de esta pareja ya abarca más de cinco millones de kilómetros.

Un poco más sobre su vida... Sus padres eran de nacionalidad birmana y se mudaron a China para encontrar mejores oportunidades laborales. Los dos trabajaron como traductores de lenguas extranjeras, pero fueron enviados a los campos de 'reeducación' establecidos por el Gobierno durante algunos años. A su vuelta se divorciaron, y su madre se quedó con ella. Los ingresos de su trabajo no eran suficientes para cubrir la vida de ambas, por lo que pasaron mucho tiempo durmiendo en oficinas. Sin embargo, esta etapa terminó para Zhang Xin a los 19 años, la edad donde sus ahorros le permitieron viajar a Londres para empezar su carrera académica.

La empresaria se educó en las mejores universidades y trabajó en prestigiosas empresas como Goldman Sachs. Su pericia era tal que solo necesitó diez años para convertir Soho China en la promotora inmobiliaria más importante de Beijing. En 2008 ya protagonizaba titulares en las cabeceras más importantes del mundo por su estilo vanguardista y en 2010 inauguraba modelos como el 'coworking' y los espacios flexibles, que apenas están en fase de prueba en algunos países.

La empresa Soho China tiene presencia en Beijing y Shanghai, las dos urbes más importantes del país, pero su desarrollo más conocido es el parque empresarial en la capital. La pareja de oro bautizó a su desarrollo más icónico 'Galaxy Soho'. La siguiente imagen muestra una parte del complejo, que es un instalación de oficinas rodeada por una amplia zona comercial y de ocio. Tiene 67 metros de altura y está formada por volúmenes curvilíneos conectados a través de pasarelas. El interior cuenta con patios que crean mundos interiores de espacios abiertos por los que transitan los visitantes.

¿Por qué abandonar ahora? Las negociaciones con Blackstone llegan en un momento de tensión entre el Gobierno de Xi Jinping y los empresarios del país. Solo hace falta recordar que el cofundador de Alibaba, Jack Ma, ha mantenido un perfil bajo desde el final del año pasado, cuando el gobierno lanzó una campaña regulatoria hacia empresas del sector tecnológico. De hecho, el empresario se 'esfumó' de la vida pública durante tres meses y reapareció en un extraño vídeo del que varios medios destacaron su mal estado físico. Otros, como Colin Huang, fundador del rival de Alibaba, Pinduoduo, y Zhang Yiming, fundador de ByteDance, la empresa matriz de TikTok, abandonaron sus puestos directivos. Los movimientos contrastan con el aire de modernidad y dinamismo que ha querido transmitir la actual administración al resto del mundo.

La clave de la salida de estos empresarios que desarrollan su actividad en una de las economías más importantes del mundo podría estar en las palabras de Ling Chen, académica de Johns Hopkins University, en un artículo del diario 'The New York Times'. La experta aseguró que "los grandes magnates en China deben tener cuidado. Los emprendedores, sobre todo en sectores importantes como el inmobiliario y el financiero, saben que algún día los reguladores examinarán sus negocios más de cerca y algo puede salir mal. Simplemente no saben cuándo llegará ese día". La oferta de Blackstone supera los 3.000 millones de euros, y 'la mujer que construyó Beijing' deberá decidir si este es un buen momento para hacer caja y traspasar su imperio inmobiliario.