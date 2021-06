Las transacciones en espacios 'flex' se disparan un 85% en Madrid y Barcelona.

Los espacios flexibles se están consolidando en la actualidad como una alternativa para muchas empresas, tal y como lo demuestra el aumento de transacciones por este tipo de producto, que ha aumentado considerablemente en el primer trimestre del año en Madrid y Barcelona.

Así, las transacciones de puestos flexibles en ambas ciudades han aumentado un 85,4% con respecto al último trimestre de 2020. En concreto, se han cerrado 2.521 transacciones en Barcelona y en Madrid 2.454, según los datos de la consultora CBRE.

El aumento de estas transacciones no se ha visto materializado en ocupantes, ya que los puestos cerrados son para un futuro cercano, coincidiendo con los planes de vuelta a la oficina de las principales compañías españolas. En concreto, en Barcelona los centros flex tienen una ocupación promedio de un 66% y en Madrid de un 63%.

Para Jesse Derkx, director del área de Agile Practice en CBRE España, "estos datos muestran la estabilidad y el comportamiento positivo del flex en comparación con otros sectores y como las compañías españolas lo están integrando en sus modelos de trabajo. Estas empresas consideran el uso de espacio flex como algo estratégico, por lo que se alarga el ciclo de ventas y, la contratación, ya no es de un día a otro".

En cuanto al perfil demandante de este sector ha habido un cambio significativo de tendencia, ya que los espacios flexibles ya no son la única alternativa para empresas tecnológicas y start-up con necesidades inmediatas. Según los datos de CBRE, el 60% de los puestos flex demandados por empresas provienen de empresas que anteriormente no habían usado este servicio. No obstante, el 30% de la demanda proviene de empresas tecnológicas y start-up, ya familiarizadas con esta metodología de trabajo.