El dueño de Villa Magna compra Bless Madrid con un descuento de 21 millones

RLH Properties, empresa cotizada en la Bolsa Mexicana de Valores que tiene en su cartera al Rosewood Villa Magna, ha adquirido el hotel de lujo Bless Collection de Madrid a Aina Hospitality y el grupo de inversores liderados por Grupo Didra y su nueva plataforma ARD Investment and Development. Fuentes conocedores de la operación aseguran a 'La Información' que "RHL se ha hecho con el inmueble por 114 millones de euros, sobre un 'asking price' de 135 millones".

Tras esta adquisición, Palladium Hotel Group, continuará operando el hotel como hasta ahora bajo la marca de lujo Bless Collection. El complejo, afiliado a 'The Leading Hotels of the World', tiene 111 habitaciones (27 de ellas suites), está ubicado en pleno barrio Salamanca, y se unirá a la oferta de lujo que RLH Properties tiene en la capital española.

Esta operación es un paso más en la estrategia de expansión por Europa y España del grupo, que ha visto a Madrid como una de las capitales europeas con más potencial de crecimiento en el sector de lujo. RLH ha contado con el asesoramiento legal en la transacción del despacho Pérez-Llorca, así como de Deloitte, Hill International y Savills Aguirre Newman como asesor para la due diligence. Por su parte DLA y JLL han actuado como asesores de los vendedores.

Borja Escalada, CEO de RLH Properties, ha afirmado a través de una nota de prensa que "esta nueva adquisición es un paso más, y muy importante, en nuestra estrategia de crecimiento en Europa y en España, que comenzó con la compra del Rosewood Villa Magna y al que estamos realizado una renovación integral. El Hotel Bless Madrid encaja a la perfección en nuestro portafolio de hoteles complementando, además, nuestra posición en España".

Por su parte, Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group, ha compartido que "nos sentimos felices y orgullosos de que el nuevo propietario del hotel, la compañía RLH Properties, confíe en nosotros para seguir operando el Hotel Bless Madrid, el primero de la cadena que abrió sus puertas bajo la marca Bless Collection a finales de 2018. Este hotel seguirá marcando tendencia en Madrid con el especial enfoque y cuidada ejecución que nos caracteriza como uno de los operadores especializados en productos y conceptos diferentes. No tenemos la menor duda de que haremos un magnífico equipo con RLH y seguiremos siendo el hotel más vibrante del segmento de lujo de Madrid".