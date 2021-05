Llegó el 'car sharing' y Airbnb, pero el urbanismo tiene 25 años de atraso

El urbanismo ha sido el centro de atención en la mesa de diálogo dedicada al sector promotor en SIMAPRO. Los expertos encargados de capitanear la conversación han destacado los cambios necesarios en materia de suelo para construir ciudades mejores e impulsar la actividad promotora con miras a encontrar ese equilibrio entre oferta y demanda.

José Antonio Granero, arquitecto y fundador de Entreabierto, ha destacado que "la pandemia ha puesto en valor nuestras casas. Ahora hablamos de las 'viviendas post-Covid', pero en realidad estamos ante la arquitectura de calidad. La que prioriza la luz, espacio, salud... Es lo que hemos defendido siempre los arquitectos". El experto ha asegurado que el principal reto para trasladar esa oferta a todo el país es adaptar el marco regulatorio del urbanismo: "En el caso de Madrid, tenemos un marco de hace 25 años. En ese momento no existía la economía colaborativa. No habían llegado modelos como el 'car sharing' o Airbnb. Ahora sí, y nuestro urbanismo no responde a las nuevas necesidades. Las leyes no permiten adaptar el producto". Granero ha hablado de un cambio que incluye escuchar al cliente.

Por su parte, Ernesto Tarazona, Director Ejecutivo de Desarrollo REOs y Venta Mayorista en Servihabitat, ha comentado que la demanda ha cambiado de forma vertiginosa, sobre todo por la pandemia, y "esto obliga a los actores del mercado de suelo a regular estos cambios.

En este sentido, Juan Ramón Rubio, Director de Financial Advisory en Deloitte, ha defendido que "la idiosincrasia de cada zona hace que te encuentres problemáticas como tener que tomar decisiones muy micro para diseñar un 'business plan". El experto ha destacado que el mercado no ha arrojado los números previstos en 2020 y debe contar con las condiciones necesarias para retomar su nivel de actividad.

Ruth Iglesias, Directora Comercial de Kronos Homes, ha explicado que su promotora ha puesto el foco en el cliente. Su actividad ha estado centrada en la innovación, con la instalación de sistemas de ventilación mecánica y suministros de energía para vehículos eléctricos; en la sostenibilidad, a través de la certificación energética que permite reducir la huella de carbono en sus promociones y crea un ahorro del 50% en las facturas de sus clientes; y los diseños innovadores, que buscan adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.