Guía para seguir la toma de investidura de Donald Trump

Los actos para la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que reunirá a 900.000 personas en Washignton y 28.000 agentes de seguridad se desarrollan durante tres días, siendo el viernes el principal ya que incluye el clásico desfile desde el Capitolio a la Casa Blanca.

El presidente electo ya ha anunciado, a través de twitter, que está listo para empezar este viaje en el que dice trabajará muy duro.

Getting ready to leave for Washington, D.C. The journey begins and I will be working and fighting very hard to make it a great journey for..