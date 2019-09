Carola Escámez, la sobrina del banquero que vuelve a ganar un juicio a Miki Nadal

Pedro José Arduán Rodríguez, titular del juzgado de violencia sobre la mujer número cuatro de Madrid, ha condenado al humorista de La Sexta Miki Nadal a que "realice trabajos para la comunidad durante veinte días por vejaciones a su todavía esposa". Ella no es otra que Carola Escámez, su mujer durante cinco años y la madre de su única hija. Una condena que llega días después de que la separación del matrimonio se hiciera pública.

La representación legal del humorista habría recurrido la sentencia en apelación, ya que no se trata de una sentencia firme. "Puede que con motivo de esta sentencia el cómico no haya asistido este viernes a su puesto de trabajo en Zapeando", escriben. El humorista insultó gravemente a Carola Escámez durante peleas conyugales tras acusarla de infidelidad.

Mira también El terremoto de 'Zapeando': crisis en el programa de La Sexta

Las expresiones proferidas son consideradas como punibles por el Código Penal, pues considera que "maltratan a una persona haciéndola sentirse humillada". Se cumplen así los malos augurios que la familia Escámez proyectó para esta pareja, que nunca vio con buenos ojos que Carola se casase con un humorista. Actualmente, la expareja está además enfrentada con la propia madre de Carola, Carmen Escámez, que les ha denunciado a su vez porque no ve a su nieta desde hace un año. Pero, ¿quién es Carola Escámez?

Banqueros y aristócratas

La exmujer de Nadal pertenece a una familia de banqueros y aristócratas. Es sobrina de Alfonso Escámez, el que fuera presidente del Banco Central durante 20 años (1973-1993) y de Cepsa. Por otro lado, el Rey Juan Carlos le concedió a su tío abuelo en diciembre de 1991 el marquesado de Águilas, su localidad natal.

Carola Escámez triunfa como ‘blogger’ dando consejos de belleza, decoración y organización de eventos en la página web Trendy Luxury Things. Además, es deportista de élite y miembro de la selección española de tiro; posee varios títulos en esta disciplina y ha sido olímpica.

El infierno de su padre, exfutbolista del F.C. Barcelona

Carola no usa el apellido de su padre. Su progenitor fue el famoso jugador de fútbol del FC Barcelona, Julio Alberto Moreno Casas. Pero la relación de la exmujer de Miki Nadal con su padre tampoco es fluida debido a los problemas de adicciones de su progenitor que él mismo relató en un libro: 'Nunca recordaré haber muerto'. "He tenido tres sobredosis. He entrado dos veces en coma y he sufrido otro par de infartos. Llegué a desear la muerte más que nadie en este mundo. Me encontraba sucio. Pero tengo fuerza interior. Me la da El Director [así se refiere a Dios]", declaró en una entrevista a 'El Mundo' en 2016.

Carola se crió con su madre. Su padre, hoy completamente recuperado, forma parte de la Fundación Fútbol Club Barcelona del Futbol Club Barcelona. Ella, sin embargo, tiene una tormentosa relación con ambos progenitores.

Los abogados de Miki Nadal van a recurrir la sentencia y consideran que forma parte de una estrategia de Escámez de cara al divorcio, donde está en juego la custodia de su hija de cuatro años de edad.