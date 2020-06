Nia, la ganadora de la edición más larga y accidentada de Operación Triunfo.

Nia se proclama ganadora de OT 2020, la edición más atípica de la historia del talento musical que, marcada por el coronavirus y un confinamiento que obligó a interrumpir su emisión y desarrollar una recta final sin público en plató, cierra con una larga gala final, emitida cinco meses después del arranque de la temporada.

Nia Correia (Las Palmas de Gran Canaria, 1992), la artista más completa y con más garra y energía sobre el escenario de esta temporada, se convierte en la vencedora de una "edición histórica", como decía Roberto Leal al inicio de la gala final, gracias a un incontestable 45% de votos del público.

📞 @SoyNiaOT2020 recibe la llamada de sus familiares, que la saludan al grito de: “¡NIA GANADORA!” 💖 #OTChatFinal pic.twitter.com/l4rnWpgw41 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) June 11, 2020

Tras descartar a Anaju (15%) y Hugo (13%), quienes se quedaron con el puesto de cuarto y quinto finalista, respectivamente, la gala pasó a una segunda fase en la que Nia, Eva y Flavio se batieron en un duelo final que terminó con la canaria en el primer puesto, Flavio en el segundo (32%) y Eva como tercera clasificada (23%). La gala final de OT 2020 comenzaba con los cinco finalistas interpretando, a modo de popurrí y como ya es tradición en el formato, los temas que cantaron en aquella gala 0 que tenía lugar hace cinco meses, convirtiendo esta edición en la más larga de la historia.

Veinte años después de la primera emisión de Operación Triunfo, Televisión Española presentaba, aquel 12 de enero de 2020, su undécima edición y lo hacía, además, con la generación más joven de la historia del programa. Esta noche, curiosamente, era Nia, la concursante de más edad y con mayor experiencia musical, la que se llevaba los 100.000 euros y el trofeo de ganadora.

🎉 ¡Felicidades @SoyNiaOT2020! 👏 Disfruta del premio, de este momento y del cariño del público ❤️✨ Gracias por hacernos disfrutar con tu música y tus increíbles actuaciones 🎤💕 ¡Ahora empieza TODO! 🙌 #OTGalaFinal pic.twitter.com/S0dbcXsNEq — Operación Triunfo (@OT_Oficial) June 10, 2020

Además de "histórica" y con un "punto loco", como destacaba Leal, quien decía "¡Nos ha pasado de todo!", esta edición ha sido, sin ninguna duda, la más accidentada de la historia a todos los niveles. OT 2020 se ha convertido en la edición más larga de las once emitidas en España -cinco meses, incluyendo los sesenta días de suspensión por el coronavirus- y la única que ha tenido una gala dentro de la Academia y varias en plató sin público, además de ser la más polémica.

Generó debate y controversia en varias ocasiones por supuestos comentarios machistas, bullying y conductas agresivas por parte de algunos de sus concursantes y, especialmente, se convirtió en el centro de todas las miradas por el sonado manifiesto protaurino de la cantaora Estrella Morente y por el discurso ciertamente político de Anna Pacheco en una charla feminista impartida en la Academia.

¿Qué sería de la Academia sin nuestrxs profesorxs? 🎓💕 Ellxs también han hecho que esta edición sea única, especial... ¡Y un poco alocada! 🤪 #OTGalaFinal pic.twitter.com/dbp81JoJP1 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) June 10, 2020

En esta gala final, en la que actuaron Famous, último ganador del programa, Lola Índigo y La Oreja de Van Gogh, también estuvieron presentes el resto de los concursantes de la edición, que se unieron a los cinco finalistas para cantar "Sal de mi", como homenaje a las víctimas de la Covid-19, al inicio de la gala y el himno de la edición, "Díselo a la vida", para cerrar la noche.

Tras interpretar los finalistas sus respectivos temas de la semana -"I like it" (Nia), "Lobos" (Hugo), "Let·s twist again" (Eva), "Catalina" (Anaju) y "Your man" (Flavio)-, fue a medianoche, y después de una positiva valoración del jurado, cuando se cerraron las líneas de votación y Leal desveló los nombres de Anaju y Hugo como cuarta y quinto finalista, respectivamente. La gala entró en su fase final con los tres "súper finalistas", como los definió Leal, interpretando sus sencillos. Fue Eva, con "Dumb", la que abrió la veda, seguida de Flavio y su "Calma" y, finalmente, las "8 maravillas" de Nia.

¡Gracias @RobertoLealG por acompañarnos en estas tres últimas ediciones! ❤️ No has sido solamente un gran presentador, también un excelente compañero y amigo para todo el equipo que hace este programa y este vídeo lo demuestra 👇📺 #OTGalaFinal pic.twitter.com/7N6lkYDcz7 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) June 10, 2020

A continuación, y tras homenajear a Leal -quien se despide de OT después de tres ediciones como presentador-, la gala alcanzó su recta final, en la que a Lola Índigo se le entregó el disco de platino por su sencillo "4 besos". Cerca de las 2 de la madrugada, Roberto Leal, acompañado de Famous, leía el nombre de una emocionada Nia, quien, con lágrimas en los ojos, agradecía el apoyo de sus abuelos, su familia y sus compañeros: "Mis expectativas se han superado con creces", reconocía la ganadora antes de cruzar, por última vez en la edición, la famosa pasarela de Operación Triunfo.