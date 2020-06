Qué serie veo ahora: las mejores de lo que va de año, de 'Mrs America' a 'Devs'

En los meses que seguramente habrán dado el mayor consumo de series de la historia de la televisión (o del streaming), la calidad de lo emitido no se ha resentido hasta su tramo final, cuando realmente se han notado algunas consecuencias del parón en la producción. Como muestra, lo que le ha sucedido a 'The Good Fight', siempre candidata a entrar en cualquier lista y cuya cuarta temporada apenas se ha quedado en siete episodios cuando nunca había bajado de diez. Con el recorte, el conjunto perdió coherencia interna y eso la aparta de esta primera criba llegado el ecuador del año... aunque si fuera una lista de diez quizá lograse entrar por los pelos.

Sin embargo, y al tratarse de solo seis meses, vamos a reducir a cinco las selecciones y ya se verá si en lo que resta de año hay material suficiente para completar el decálogo o hay que volver la vista atrás y recuperar alguna porque el coronavirus afectó las finalizaciones más de la cuenta. Entre las que podrían haber disputado el cuarto o quinto puesto (los tres primeros son indudables), destacan 'The Mandalorian', de Disney+ (porque se estrenó en España en 2020), la tercera temporada de 'Ozark', de Netflix, o la 'High Fidelity' aún por estrenar en España y que en Estados Unidos ha lanzado Hulu (rama adulta del imperio Disney).

El orden es de menos buena a la mejor y, con la excepción de 'Better call Saul', el resto son temporadas únicas o primeras temporadas que suponen aire fresco e ideas nuevas al mundillo televisivo.

Evil

La serie 'Evil' mezcla los casos de posesiones con las tramas judiciales. EP

Creada por Michelle King y Robert King y disponible en Sky y Movistar. La mejor serie de las llamadas grandes cadenas generalistas en Estados Unidos. En su caso, de la CBS. El matrimonio más famoso y poderoso de la televisión (creadores de 'The Good Wife' y su secuela) demuestran que no solo saben producir e impulsar series de abogados distinguidos y subtramas con fuerte presencia política. También se mueven a la perfección en un hábitat tan alejado de su nicho como el del procedimental sobrenatural.

La premisa de 'Evil' es similar a tantas y tantas series que jamás terminan su primera temporada y quedan olvidadas: una psicóloga con problemas laborales encuentra una oportunidad de carrera cuando se ve enredada en un caso en el que un acusado de asesinato proclama haber sido poseído por el demonio. Pronto se encuentra frente a una pareja de expertos enviados por el Vaticano para probar o negar esa afirmación. Y, una vez resuelto el caso, le ofrecen colaborar con ellos para que ponga la voz de la ciencia en sus investigaciones.

Lo dicho: nada extraordinario en el panorama televisivo. Pero esta serie tiene el encanto de los King en todo su esplendor: ritmo, actores secundarios de lujo, música de toques clásicos, enredos judiciales y personales... Incluso no falta los toques de terror, con algunas de las escenas muy cercanas a lo mejor del género de los sustos. Estrenada en el otoño de 2019 en Estados Unidos y emitida hasta principios de año (algo más tarde en España), solo tiene 13 episodios y siempre entretiene. Tampoco abruma ni aburre con cuestiones morales o metafísicas (aunque las haya, como es de suponer).

La conjura contra América

La serie 'La conjura contra America', de HBO, es una distopía basada en hechos históricos. EP

Creada por David Simon y Ed Burns y disponible en HBO. Cualquier creación de Simon entra directamente en lo mejor del año. A no ser que sea un fracaso estrepitoso. Esta adaptación de la novela del mismo nombre de Philip Roth se estrenaba además en un momento idóneo, dado que trata de una distopía en la que un dirigente filonazi llega a la presidencia americana y, por ejemplo, impide la entrada americana en la Segunda Guerra Mundial.

Aun así, tanto la novela como la serie no se adentran demasiado en el futuro y se quedan en los primeros compases de ese ascenso al poder y, en particular, en el impacto que tendría sobre la comunidad judía, poco a poco más perseguida y marginada. Como habitúa, Simon no decepciona y su alegoría con el presente es clara y poderosa. La producción es de primer nivel, el reparto está a la altura de lo mejor del medio (e incluso del cinematográfico) y el guion y dirección rayan la perfección. De hecho, los planos finales de cada episodio son pequeñas maravillas y el momento de la llamada de teléfono de la madre en el último episodio quizá sea la mejor escena de la televisión de 2020.

¿Y si es tan perfecta por qué está en cuarto lugar? Porque sabe a poco. Seis episodios son demasiado escasos para todo lo que hay que contar, por mucho que el uso de la elipsis sea quirúrgico. En estos tiempos en los que sobran capítulos por todas partes y se critica siempre el exceso de metraje, se podría aplaudir la concisión. El problema es que en esta serie faltan cosas para hacerla de 10. Es un nueve, de acuerdo. Lo que es mucho.

Better call Saul

'Better Call Saul', spin-off de 'Breaking Bad', llegará hasta la sexta temporada. Sony Pictures

Creada por Vince Gilligan y Peter Gould y disponible en Movistar (al menos, la quinta temporada, que es de la que hablamos; el resto, en Netflix). La heredera, hermana o sustituta de 'Breaking Bad' que, en su quinta y penúltima temporada, ha ofrecido capítulos que se acercan o hasta mejoran por momentos a la serie de la que nació. El despliegue técnico y narrativo que venía de fábrica por parte de los creadores se mantiene (con algún bajón en temporadas previas) pero en esta tanda de capítulos ha sabido conjugar lo mejor de su genética con el riesgo en nuevos caminos.

Siendo como es una serie que depende en su concepción de otra, va camino de emparejarse a la jerarquía del medio gracias a la parte creada desde la nada más que lo que debe de historias precedentes. Hablamos del hermano del protagonista y, sobre todo, de Kim. No hablamos más porque no queremos desvelar nada. Solo que se cuece algo muy grande en esta serie.

Mrs. América

La serie 'Mrs. América' repasa la política de los 70 en Estados Unidos. HBO

Creada por Dahvi Waller y disponible en HBO. Hay series cuyo elenco tiene asegurados un puñado de premios en las entregas de final de año. Cate Blanchett mejor que vaya haciendo hueco en el salón de su casa. Pero no es la única que podría recibir el aplauso de un galardón. Con todo, esta serie no es solo un plantel en estado de gracia. O una cara bonita. Puesto que va de todo lo contrario: de los derechos de la mujer más allá de ser un adorno o un papel en la familia.

Ambientada en la América de los setenta, cuando el movimiento político a favor de los derechos de la mujer y su igualdad plena en todos los aspectos estaba más en auge que nunca. Antes de que llegasen los 80 y su paranoia nuclear y las guerras del petróleo, justo en los años siguientes a la plena consecución de los derechos de los negros, las mujeres tomaron el primer plano mediático para reivindicar su lucha. El problema es que estaban lejos de la igualdad efectiva y el mundo seguía siendo algo de los hombres.

Estructurada por capítulos en los que se cede el protagonismo (incluso con el nombre del episodio) a una mujer en concreto, la estrella que aparece en todos y cada uno es Cate Blanchett, que encarna a la villana más compleja de la historia reciente de la televisión. No deja de ser toda una apuesta que una serie que está plagada de grandes nombres del feminismo ceda el rol principal a una mujer a la derecha de la derecha que luchó para que las madres se quedasen en casa y no pidieran tanta igualdad. Es, desde luego, un riesgo porque se puede caer en la caricatura y en el esperpento (el tono de la serie no deja de ser reivindicativo). Para evitarlo, Blanchett toma al personaje y lo llena de matices y el guion siempre mantiene en su justa medida los excesos políticos hacia cualquier parte. Al final, el mensaje que queda es que da igual de qué lado luchara una mujer en los setenta (y cuánto daño hizo las divisiones internas): siempre perdió; siempre acabó en la cocina de un modo u otro (literal o metafóricamente).

Devs

La serie 'Devs' está disponible en HBO España, pero pertenece a FX HBO

Creada por Alex Garland y disponible en HBO. La mejor serie de lo que va de 2020 es una producción con un género que podría echar para atrás al más valiente: ciencia ficción metafísica. A caballo entre los episodios más cínicos y crudos de 'Black mirror' y la alta literatura del género, retoma la cuestión de la tecnología como sustituto de la divinidad. En concreto, de los gurús tecnológicos que se creen dioses gracias a sus creaciones.

Garland venía de firmar películas en la misma línea trascendental de máquinas y hombres y se podría temer un exceso de virtuosismo o efectismo pedante. Y algo de eso hay, aunque nunca termina sobrepasando los límites aceptables. De que no ocurra se ocupa un aspecto fundamental que ha sido criticado por su ligereza: la trama de misterio y de espionaje industrial. Aun así, que la protagonista deba temer por su vida y la de sus allegados logra desengrasar el trascendentalismo que impregna toda la serie. Al final, es metafísica de la buena. La mejor serie del año.