Las calles de Barcelona se llenan de miles de ciudadanos en contra de la amnistía.

El centro de Barcelona ha reunido a miles de manifestantes para protestar contra una posible ley de amnistía. La manifestación convocada por Societat Civil Catalana (SCC) ha recorrido el Passeig de Gràcia de la ciudad Condal este domingo a mediodía entre gritos de 'Puigdemont, a prisión'. Bajo el lema 'No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación', también la concentración ha contado con el apoyo del los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, de Vox, Santiago Abascal, y de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, aunque no se han situado en la cabecera.

También han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el de Aragón, Jorge Azcón; todos, del PP. Por parte de esta formación, también han asistido el líder popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez; el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y la secretaria general del partido, Cuca Gamarra.

A Abascal le han acompañado el secretario general de Vox y presidente del grupo en el Parlament, Ignacio Garriga; la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, y otros cargos. Por parte de Cs han participado Carrizosa, y el secretario general de Cs y jefe de la delegación de Cs Europa, Adrián Vázquez, acompañados del resto de diputados en la cámara catalana y otros eurodiputados. La movilización la han encabezado la presidenta de SCC, Elda Mata; el vicepresidente de SCC, Álex Ramos; el resto de los miembros de la junta directiva, y representantes de la Fundación Joan Boscà y miembros de Societat Civil Balear, Societat Civil Navarra y Societat Civil Valenciana.

Feijóo cree que el PSOE "está haciendo un negocio" de siete votos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la ausencia del PSOE: "Lo que falta es el Partido Socialista, que está haciendo un negocio, y el negocio es la Presidencia del Gobierno, después de perder, por siete votos independentistas". En declaraciones antes de empezar la marcha, ha dicho que el acto reúne a gente de opiniones distintas, pero que coinciden en decir "sí a la libertad de los ciudadanos, sí a la palabra dada, sí a la política con principios, sí a la Constitución, sí al Estatut y sí a todos los catalanes que han sido abandonados por el Partido Socialista". "No se trata de una amnistía que busque la reconciliación. Lo que busca exclusivamente es la Presidencia del Gobierno" y una transacción de siete votos para la investidura, lo que ha tachado de involución y decisión reaccionaria.

"Cacicada impropia de una democracia"

También lo ha calificado de "cacicada impropia de una democracia", y ha insistido en que la inmensa mayoría de españoles rechaza este tipo de negocios, ha dicho textualmente. "Transacciones económicas no, igualdad ante la ley sí", ha añadido, y ha afirmado que acude a Barcelona a trasladar su compromiso con una sociedad de ciudadanos libres e iguales. Ante ellos, "no puede haber una élite política privilegiada: unos, para que puedan llegar a la presidencia del Gobierno de España después de perder las elecciones, y otros, para poner precio a su situación jurídica y personal".

La presencia de Abascal en la manifestación

Al preguntársele si va a evitar la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal, en la misma manifestación, o le va a saludar, ha respondido que él acude como un ciudadano más y no por liderar un partido, sino por creer en la democracia: "Ni busco ni evito fotos. Yo a lo que vengo es a defender la igualdad de los ciudadanos". "Si se coincide o no se coincide con otros ciudadanos que piensan de forma distinta, es un hecho no significativo", ha añadido.

Reunión entre Feijóo y Sánchez este lunes

Al preguntársele por su reunión de este lunes con Sánchez, dentro de la ronda de contactos con los grupos para lograr su reelección, se ha limitado a decir que acudirá porque considera que así debe ser. "A mí me ha convocado el señor Sánchez y, a diferencia de él, cuando se me convoca yo asisto, y cuando hay debates parlamentarios yo estoy, y cuando se me pide opinión yo la doy", ha dicho.

Bandera de España gigante

Los manifestantes han desplegado una bandera gigante de España y han llevado banderas rojigualdas, de la Unión Europea y algunas catalanas y banderas de la Policía Nacional, así como paraguas rojos y amarillos. Además, algunos participantes han llevado pequeñas banderas de color verde con el logo de Vox, pese a que la organización de la protesta pidió expresamente a los partidos que no llevasen símbolos de sus organizaciones.

Se han visto carteles de 'España nos vende por votos', además de carteles electorales del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez; el líder de ERC, Oriol Junqueras; el presidente de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a los que les han pintado cuernos y bigotes.

Otro cartel afirmaba 'Felipe VI cobarde. Se vende España por cinco votos', y 'Sr. Sánchez con golpistas y proetarras', 'Ni olvido ni perdón', y también han gritado proclamas como 'Viva España', 'No en mi nombre. No a la amnistía' y 'Yo soy español, español'. Uno de los asistentes llevaba también un avión --en referencia al 'Falcon'-- con la cabeza de Pedro Sánchez con la nariz alargada de 'Pinocho'.