El padre Ángel mandó la misma carta a Iglesias... y a otros 300 líderes políticos

El padre Ángel se sorprendió esta mañana, al ver que la carta que había enviado al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, había obtenido tanta notoriedad como para ocupar portadas. Así lo ha reconocido en una llamada con La Información en la que ha asegurado: "Mandé el mismo mensaje, uno por uno, a los portavoces de todos los partidos políticos". Desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta el líder de la oposición, Pablo Casado. En total, más de un centenar de remitentes de entre los que solo ha trascendido un nombre, el del líder de Unidas Podemos.

Cuando pulsó el botón de 'enviar', el religioso nunca pensó que tendría que dar cuenta de estas misivas. Aún así, contesta con presteza a la petición de este diario y responde con paciencia a una batería de cuestiones. "No había ninguna intención política en esas cartas, solo una encarecida petición: que trabajen juntos contra el terremoto de la pandemia". Su voz suena cansada al otro lado del teléfono. No es la primera vez, y puede que tampoco la última, que el padre Ángel ha tenido que despejar las mismas dudas. Desde Mensajeros de la Paz, la fundación que él mismo inició, se hacen eco de su mensaje.

Las cartas sobrepasaron las paredes del Congreso: "Se lo mandé a todos, incluso a los presidentes autonómicos". Desde la ONG, cifran en 300 los destinatarios. "También se la envié a directores médicos y a portavoces de Farmacia", detalla el religioso. El mensaje es claro: todas las manos son bienvenidas en la lucha contra la Covid. El padre Ángel habla con una claridad inusual en estos tiempos: "Se la mandé a todos, sí, pero si se la hubiera mandado solo a Iglesias tampoco pasaría nada".

En apenas una mañana, la figura del padre Ángel se ha convertido en todo un punto de fuga para la tensión política que se vive en el país. La controversia no hace mella en el religioso: "No consigo entenderlo, ¿qué pecado he cometido?". Además de a los líderes políticos, el misionero se dirigió a otro de los técnicos que han aglutinado las críticas durante la pandemia, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. "También hubo carta para Fernando Simón", recuerda el padre Ángel, "Muchos piden su dimisión, pero a mí su trabajo me genera admiración".

"Se nos iban como si nada"

Además del cansancio que generan las cosas que no se ven venir, el padre Ángel habla de la pandemia con la sensibilidad de aquel que ha visto las secuelas del virus frente a frente. "Les pido que trabajen juntos porque el virus no hace distinciones y los peor parados son, una vez más, los más mayores". Médicos por la Paz gestiona varias residencias de la tercera edad y su fundador es consciente de cómo la Covid se ha cebado con los ancianos: "Ha habido momentos en que se nos iban como si nada".

"Ahora la situación ha mejorado y damos gracias por ello, pero lanzamos una llamada muy angustiosa desde las residencias", lamenta el religioso a este diario. La ONG que él mismo fundó también ha prestado ayuda a otros colectivos desfavorecidos como los niños en riesgo de pobreza o las mujeres víctimas de violencia machista. Y lo han hecho desde su fundación en 1962, mucho antes de que la Covid desembarcase en el país. "Nuestro objetivo es ayudar a los más desfavorecidos, a paliar la pobreza infantil, al maltrato de la mujer, a ayudar a familias en riesgo de pobreza, a inmigrantes en situación difícil", reza la página web de la organización.

¿Qué decía el mensaje del padre Ángel?

"No hay ninguna razón para que solo haya trascendido la carta Pablo Iglesias porque todas eran iguales", asegura el padre Ángel, "No sé si es que él la ha colgado en sus redes sociales o qué es lo que ha ocurrido". El mensaje que transmite el religioso es firme: "Parece que pedir que unan fuerzas contra el coronavirus por sí solo no es noticia, solo lo es cuando se acusan unos a otros de ser los culpables de las muertes que ha causado la enfermedad".

"Déjame decirte ¡qué Dios te bendiga! y pedirte también que tú me bendigas a mí", escribía el presidente de la ONG. En una carta modelo, el religioso tutea a cientos de representantes a quienes agradece su labor: "Por tener a personas como tú, que con tu trabajo y esfuerzo, y el de tu equipo, ayudáis a conseguir que un mundo mejor sea posible". En la línea del espíritu de su organización, hace mención a los colectivos más desfavorecidos, como las residencias, las víctimas de maltrato o las familias sin recursos. No lo hace de oídas, sino como parte de ese otro frente que también ha ayudado a aplacar las secuelas de la tragedia: "He pasado mucho tiempo de rodillas rezando y también de pie ante muchos frentes abiertos", reza el texto.

"Estoy convencido que si ahora estamos empezando a ver la luz, tras este terremoto que hemos sufrido, es gracias a que hemos trabajador todos juntos", añadía el padre Ángel. Su mensaje se hacía público en un momento clave para el futuro inmediato del país: la votación de la cuarta prórroga de un estado de alarma sobre el que se asienta el plan de desescalada del Gobierno. El debate político ha llenado las pantallas de los hogares españoles durante toda la jornada, pero ni el religioso ni su organización quieren que este ensombrezca su mensaje: "La situación ha mejorado pero no estamos contentos porque sigue mueriendo gente... de eso hablan las cartas, porque sigue siendo crucial que unamos fuerzas contra el virus".