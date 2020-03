¿Se acabará el coronavirus con el calor? Simón responde en Twitter a los usuarios

El Gobierno de España sigue tratando de hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Por lo pronto, ya se han tomado medidas más estrictas en los últimos días cómo la suspensión de las clases, las fallas, cancelación de viajes etc.

Ante esta situación, el director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias, perteneciente al Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, además de la diario rueda de prensa, ha respondido a las dudas de los ciudadanos a través de Twitter.

PREGUNTA: Vivo con una persona mayor que es del grupo de riesgo. ¿Qué hago para minimizar las posibilidades de contagio en casa?

"La probabilidad de infectarse el factor fundamental es que haya virus presente. Lo mejor que puedes hacer es protegerte tu mismo de esas posibles infecciones. No acudir a eventos masivos, por ejemplos. Y sobre todo, si empiezas con alguna sintomatología, buscar alternativas".

PREGUNTA: ¿Se puede transmitir el virus por lactancia materna?

"No hay mucha información sobre esto, ni sobre el embarazo. Los pocos estudios que hay son contradictorios. Eso sí, las probabilidades son bajas, aunque no excluyentes. Si estás dando lactancia, lo más importante es evitar, si tuvieras síntomas, que tu bebe se pudiera contagiar, que sería tratando de no acercar la cara o cabeza al bebé. Incluso, si le queda poco de lactancia, adelantar el destete".

PREGUNTA: ¿Hay posibles consecuencias del coronavirus al feto?

"No hay hasta ahora casos de bebés infectados. No tendría que, en principio afectar al feto, pues la infección en un primer momento es en la garganta. Eso sí, de momento no hay información al respecto, son situaciones muy particulares".

PREGUNTA: ¿Va a desaparecer el coronavirus con el buen tiempo?

"Sabemos que hay otros tipo de enfermedades o coronavirus parecidos, que tienen comportamiento de este estilo, que desaparecen con el calor. Esperamos que se comporte así, pero certeza tampoco tenemos. Sí que es verdad que en el hemisferio sur, que ahora es verano, hay relativamente poca transmisión. Esto nos podría indicar que el cambio de tiempo, puede ayudar al control del coronavirus".

PREGUNTA: ¿Cuánto tiempo puede quedarse el virus en las superficies y poder contagiar?

"El virus se transmite por las gotas más gruesas que expelemos al hablar, toser o estornudar. Según los virólogos expertos, el virus puede llegar a sobrevivir de una o dos horas hasta nueve. Eso sí, es diferente que el virus esté vivo como para que produzca un problema de salud".

PREGUNTA: ¿Se puede viajar en avión a Madrid este mes?

"No se ha cerrado nada. Pero sí es recomendable evitar hacer estos viajes. Lo que interesa, sobre todo, es controlar el movimiento masivo de personas, no de una o dos. Dicho esto, limitar esos movimientos supone algo de responsabilidad".

PREGUNTA: ¿Pueden cerrar la Comunidad de Madrid?

"Esto depende mucho de cómo evolucione. Pero ahora mismo no está sobre la mesa. Pensamos en escenarios que ni los mejores guionistas de película se imaginan. Esta es una opción que, como otras, se puede plantear, pero no está sobre la mesa".

PREGUNTA: ¿Qué es más efectivo geles antisépticos o lavarse las manos con jabón normal?

"Las dos son buenas. Con esto lo que queremos no es matar al virus, es el efecto arrastre de quitarlo de la mano. Es el objetivo que buscamos. El efecto de lavado sea con lo que sea siempre va a reducir el contagio".

PREGUNTA: ¿Los asmáticos son considerados grupos de riesgo?

"Habría que valorar el grado de asma. Sí que es cierto que ahora con la alergia hay que tener más cuidado. Pero todas las medidas de higiene personal hay que seguirlas igual. Es recomendable, eso sí, de tratar de evitar demasiado contacto con alguien del grupo de riesgo. No hay que angustiarse. Esta enfermedad se transmite bastante menos de lo que la gente se piensa. Sí que es cierto que tiene ciertos comportamientos extraños".

PREGUNTA: ¿Se percibe un escenario real en el que vaya a ser necesario llenar las despensas?

"No. no se prevé. Los grandes supermercados ya han avisado de que no hay riesgo de desabastecimiento. La gente no tiene que sobreactuar. Cualquier medida que se ponga, son eventuales".

PREGUNTA: ¿Se puede contagiar el virus en la fase de incubación?

"Son casos muy improbables. Esto no va a ocurrir de forma generalizada".

PREGUNTA: ¿Tienen que estar los niños y las niñas encerrados los quince días en casa?

"Esta medida se ha tomado, porque aunque los niños no tienen enfermedad grave, sí que es cierto que la transmiten a las familias. Esto se observa con las epidemias de gripe, cuando empiezan las vacaciones, vemos que hay un descenso de la transmisión de la gripe y cuando vuelven las vacaciones, repuntan los casos de gripe. No tienen que estar todo el tiempo en casa, pero conviene que eviten eventos masivos".

PREGUNTA: ¿Las personas que ya han sido contagiadas tienen inmunidad del virus?

"Todas las enfermedades infecciosas generan cierta inmunidad. Algunas un poco de tiempo, otras muchas y otras de por vida, como el sarampión. En este caso, solo tenemos tres meses de conocimiento de virus. Sabemos que hay algún caso reinfectado, aunque con dudas. Si se da, puede afectar a personas que no hayan sabido generar la inmunidad. Esto pasa con otras enfermedades".